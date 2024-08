ALEP participa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Em atenção à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) realiza na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (19) eventos com o objetivo de sensibilizar a sociedade paranaense para as necessidades específicas deste segmento populacional e combater o preconceito e a discriminação.

“Esta semana no Brasil, nós trabalhamos a semana das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Por isso, queremos dar visibilidade a tudo aquilo que acontece dentro dessas instituições. Hoje todas as escolas e as APAEs estão mostrando realmente aquilo que os nossos amigos são capazes de fazer. Aqui é um pouquinho na nossa mostra. E isso faz com que a gente possa ganhar mais visibilidade para continuar trabalhando e buscar mais recursos para atender a pessoa com deficiência intelectual e múltipla com mais respeito e mais dignidade. Então essa é a nossa missão, fazer com que as pessoas conheçam o trabalho e que também as políticas públicas sejam cada vez melhoradas para atender a pessoa com deficiência no nosso estado”, explicou o deputado Pedro Paulo Bazana (PSD).

Idealizada pela APAE Brasil há mais de seis décadas, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. As ações visam o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade acerca das necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social e combater o preconceito e a discriminação contra as pessoas com deficiência. A campanha é desenvolvida pela Federação Nacional das APAEs (Fenapaes) desde 1963.

Exposição Arte e Inclusão

A exposição “Arte e Inclusão” foi inaugurada no início da tarde desta segunda-feira (19) e permanece até o dia 21 de agosto, em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e reúne obras, trabalhos manuais, artesanatos e produtos sociais diversos produzidos por pessoas com deficiências atendidas pelas organizações de Curitiba e Região Metropolitana.

Participam da exposição o Ateliê Criação, Associação do Deficiente Motor ( Escola Vivian Marçal), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Pinhais), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Curitiba), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Santa Felicidade), Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Escola Ecumênica Juril Carnascialli), Escola Especializada Primavera, Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira (Curitiba), Associação Mantenedora do Ensino Alternativo (Escola Alternativa), Instituto de Habilitação e Orientação do Excepcional do Paraná (Escola São Camilo) e a Universidade Livre para a Eficiência Humana (UNILEHU).

A diretora da Escola Vivian Marçal, Fernanda de Carvalho Sudbrack disse que “estar aqui nessa Assembleia é muito importante. O Poder Público abrir espaço para esse tipo de instituições de atendimento especial é extremamente relevante porque esses tipos de organizações de atendimento especial, acabam sendo muito segregadas. E essa oportunidade que está nos sendo dada é uma forma de mostrar o trabalho que eles têm feito, de mostrar o trabalho dos estudantes, que eles têm capacidade. Então, é uma forma de trazer ao público todas as atividades que as escolas estão fazendo. Chamar a atenção, dar visibilidade, porque a gente depende dos convênios, a gente depende de apoio e se a gente não aparecer, não vão saber da nossa existência”.

Grande Expediente

Na Sessão Plenária desta segunda-feira (19), no horário do Grande Expediente, o deputado Pedro Paulo Bazana trouxe os autodefensores da Federação Estadual das APAEs, José Robson de Souza da APAE de Mamborê e Franciele Cristina da Paz da APAE de Santo Antônio do Sudoeste que contaram sobre sua jornada na APAE e as superações que vivem a cada dia.

O tema deste ano de 2024, “Nossa história: quem somos e o que fazemos”, propõe a reflexão sobre a trajetória da APAE Brasil e o seu papel vigoroso na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. As conquistas alcançadas ainda é pouco diante do muito a ser feito para garantir que as pessoas com deficiência tenham pleno acesso à educação, saúde, trabalho, esporte, arte, entre tantos outros direitos.

O autodefensor José Robson de Souza da APAE de Mamborê contou que “há 19 anos é estudante da APAE e hoje é um motivo especial. Desde quando eu estudei no ensino regular, eu nunca fui compreendido. E com o passar do tempo fui para APAE de Mamborê e aí sim, eu fui muito bem recebido, atendido pelos profissionais e professores que me acolheram muito bem ao longo desses anos. A APAE foi de suma importância para mim. Ela teve uma contribuição fundamental para o meu desenvolvimento. E hoje, estou autodefensor da Federação das APAEs do Paraná, representando 44 mil alunos de todo estado. É um motivo de orgulho para todos os alunos, por eu estar representando a todos eles”.

Franciele Cristina da Paz da APAE de Santo Antônio do Sudoeste, autodefensor da Federação Estadual das APAEs relatou que entrou na APAE quando tinha 11 anos de idade. “E para mim foi muito importante. Quando eu entrei lá, eu estudava no ensino regular, porque lá onde eu morava não tinha APAE. Eu nem sabia escrever meu nome. E ali na APAE eu aprendi a escrever a ler e muito mais. A APAE é um ambiente agradável, uma escola boa, porque nas outras escolas tinha muito preconceito com a gente. Na APAE não tem esse tipo de preconceito, não tem briga, é um ambiente muito bom entre os alunos e estar aqui na Assembleia é sempre uma honra, estou muito feliz de poder representar todos os alunos das APAEs do Paraná”.

Ao final do horário do Grande Expediente, foram entregues diplomas de Menção Honrosa para a Federação Estadual das APAEs na expansão de olhares por uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa e pelo exímio trabalho desenvolvido junto com as 329 APAES e 17 instituições filiadas em todo estado.

Fonte: ALEP