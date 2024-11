Alep e Hemepar fazem ação para incentivar doação de sangue

No próximo dia 3 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), realizará uma importante ação de doação de sangue. Funcionários e colaboradores do Poder Legislativo poderão participar da iniciativa, que busca reforçar a importância desse gesto solidário.

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), que destacou a relevância do ato. Durante a sessão plenária desta segunda-feira (25), a diretora do Hemepar, Vívian Patrícia Raska, usou o grande expediente para conscientizar sobre a necessidade de doações regulares. Além disso, segundo ela, doar sangue é um ato que deve ser contínuo, especialmente em momentos em que os estoques tendem a cair, como nos feriados de fim de ano.

Dia Nacional do Doador de Sangue: uma data para celebrar e incentivar

O Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, tem como objetivo agradecer aos doadores e sensibilizar mais pessoas sobre a importância da doação. A data é estrategicamente escolhida por anteceder períodos críticos de baixa nos estoques, como férias e festas de fim de ano.

Ademais, de acordo com a diretora do Hemepar, o sangue é essencial para tratamentos de saúde e não tem substituto. “Atendemos 93% dos leitos do SUS no Paraná, e o volume necessário é muito grande. Para garantir estoques seguros, seria ideal que 5% da população doasse regularmente, mas hoje esse número é de apenas 2,5%”, alertou Vívian.

Aumento nas doações em 2023

Apesar dos desafios, os números de 2023 mostram um crescimento positivo. Até novembro, as 23 unidades do Hemepar coletaram 211.629 bolsas de sangue, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2022. Portanto, esse resultado reflete a ampliação do atendimento a leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e a conscientização promovida por campanhas como esta.

Assim, cada bolsa de sangue, com 450 ml, pode salvar até quatro vidas, sendo dividida em componentes como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado.