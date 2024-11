Alep discute enfrentamento ao uso de cigarros eletrônicos nas escolas

Um a cada quatro adolescentes ou jovens em idade escolar já consumiu cigarro eletrônico no Brasil, segundo pesquisa da Universidade Estadual de Pelotas. Para discutir essa realidade nas escolas do Paraná, o deputado estadual Evandro Araújo (PSD) convocou uma audiência pública nesta quarta-feira (6), às 14h, no Plenário da Assembleia Legislativa.

Especialistas e representantes das áreas de educação, segurança pública, saúde, meio ambiente e do Poder Judiciário estarão presentes para compartilhar suas experiências e buscar soluções conjuntas para enfrentar esse problema entre os estudantes paranaenses. Embora proibidos pela Anvisa desde 2009, os cigarros eletrônicos têm se tornado cada vez mais populares entre adolescentes e jovens.

Apreensão nas escolas

“Por serem ilegais, em muitas escolas públicas e privadas, esses dispositivos são apreendidos e os gestores escolares não sabem o que fazer com eles. Existem escolas com centenas de cigarros eletrônicos apreendidos. Temos um problema educacional, de saúde e ambiental, pois há também a questão do descarte desses eletrônicos”, explica Araújo.

Além disso, Araújo destaca o Paraná como uma das principais rotas do contrabando de cigarros eletrônicos e o prejuízo à saúde dos adolescentes e jovens. “Pesquisas indicam que um vape, pod, pen-drive, entre outros tipos, equivale ao consumo de vinte cigarros. Os estudantes acham que esses dispositivos são inofensivos por terem aromas, mas, na verdade, podem ser ainda mais prejudiciais à saúde. Esse é um tema que também discutiremos com especialistas da área médica, que estarão presentes”, completou.

Serviço:

Audiência Pública: O uso de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes no Paraná