Alécio reclama; Renato afirma que articulou, mas vereadores escolheram nova liderança

Cascavel - Durante a campanha eleitoral do ano passado não faltaram “polêmicas” e “reviravoltas”. Marcio Pacheco tentou pela terceira vez ser prefeito; Edgar Bueno buscava o seu quarto mandato; o PT, com Liliam Porto tentava aproveitar o cartaz da eleição apertada de Lula em 2022; e Renato Silva entrava na disputa pela segunda vez, agora com o apoio de Leonaldo Paranhos, com mais de 80?% de aprovação em seus 8 anos de gestão. Resultado: Renato venceu a eleição no primeiro turno com 95.168 votos, com 56,41% dos votos válidos, confirmando a aprovação popular de Paranhos.

Aliás, Paranhos é considerado o “grande vitorioso” das Eleições 2024 não apenas por eleger o seu vice-prefeito, mas também pela articulação política que tirou o ex-vereador Romulo Quintino (cotado para ser vice) da coligação de Marcio Pacheco e ainda fazer com que o então presidente da Câmara, Alécio Espínola, não brigasse pela vaga de candidato a prefeito.

No festivo dia 1º de janeiro, data da posse do prefeito, vice e vereadores, tudo aconteceu dentro do esperado, a não ser a quebra de silêncio do reeleito vereador Alécio que, “magoado”, apesar isentar Paranhos, disse ter sido traído por Renato Silva.

Recapitulando a história

Alécio fez uma pequena coletiva de imprensa para, segundo ele, contar os fatos e explicar porque não disputou a presidência da Câmara. Em conversa separada com o Hoje Express, Espínola fez uma recapitulação do período pré-eleitoral e a definição das candidaturas. “Primeiro precisamos fazer um contexto dessa situação. Maio do ano passado, eu estava com 14 pontos na pesquisa do prefeito Paranhos e do Cantini. O Paranhos me chama e, numa conversa longa, me pede para eu abrir mão para o Renato Silva. Tenho uma relação com o Paranhos de muitos anos e entramos em um acordo para que eu abrisse mão para o Renato Silva. Em seguida, o Renato, ele teve conversando comigo, ficou muito grato e, enfim, a vida seguiu”, contou.

Acordos

Segundo Alécio, pouco antes do registro das candidaturas, uma nova reunião reafirmou o acordo entre ele, Renato e Paranhos. “Três dias antes do registro das candidaturas, o Paranhos me chama no gabinete, junto com o Renato. E o Renato reafirmou o compromisso de que, uma vez que eu abri mão para ele, para ele ser o candidato do Paranhos, [como retribuição Alécio teria] a minha gratidão: você será o meu presidente da Câmara. Pegou na minha mão, o Paranhos foi o avalista e, antes dele soltar na minha mão, eu disse algo muito interessante para o Renato: Renato, dia 6 nós vamos ganhar a eleição, dia 7 o senhor tem que se posicionar, porque o vereador, não se sustenta sem o Executivo”.

Em seu desabafo no dia da posse, Alécio relembrou que Renato Silva “não se posicionou dia 7, não se posicionou dia 8. Eu avisei o Paranhos e avisei o primeiro-ministro, nosso irmão amigo, o Folador, o que estava acontecendo; 45 dias mais ou menos, não deram bola para o assunto e eu já entendi que seria traído nessa questão”.

Alécio conta ainda que “passado esse processo de eu ter entendido que não seria o presidente, vida que segue, fui presidente seis anos, ele (Renato) volta na minha casa e faz um novo realinhamento comigo. Ele e o primeiro-ministro, o Folador. E eu aceitei, até porque é o nosso grupo. Eu aceitei. Ocorre que depois desse segundo realinhamento ele não fala mais comigo”.

Nesta segunda conversa, segundo Alécio, a proposta é que ele seria o primeiro-secretário da Câmara e algumas “outras discussões” dentro do Executivo. “Seria esse o segundo realinhamento”, disse sem detalhar as “outras discussões”.