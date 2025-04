Ailton Lima deixa prefeitura de Cascavel e deve integrar equipe de Paranhos no Governo do Estado

Cascavel - O ex-secretário de Meio Ambiente de Cascavel, Ailton Lima pediu exoneração do cargo que ocupava na direção do Departamento de Licenciamento Ambiental e Fiscalização da Prefeitura de Cascavel. A saída foi oficializada nessa terça-feira (15) e publicada no Diário Oficial do Município e acontece menos de um mês após ele deixar o comando da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde permaneceu até o fim de março.



Ailton está de malas prontas para assumir nova função no Governo do Estado, onde deverá atuar ao lado do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, atual secretário de Turismo do Paraná.