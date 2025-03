A espera da nomeação, Paranhos segue sendo acusado por Roman

Cascavel - A cena política de Cascavel entre o ex-deputado federal Evandro Roman e o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, segue agitada. Em meio às discussões sobre a reforma administrativa do Governo do Paraná, o ex-prefeito Leonaldo Paranhos continua no centro da “tempestade política Evandro Roman” – e judicial – alimentada por sucessivas acusações feitas pelo ex-deputado federal.

Desde o ano passado, Paranhos é cotado para assumir uma secretaria estratégica no Governo Ratinho Junior. O governador já sinalizou que deseja contar com o ex-prefeito em sua equipe, mas segue sem definir para qual pasta. Segundo Ratinho Junior, a definição deverá ocorrer agora em março, após o retorno das férias do governador.

Acusações ganham fôlego

Enquanto aguarda a nomeação que ainda não chegou, Paranhos segue sendo alvo de uma artilharia pesada. O ex-deputado Evandro Roman não se cansa de disparar munição contra ele, apontando para um suposto esquema de corrupção que teria permitido o crescimento exponencial do patrimônio do ex-prefeito e de sua família. Na semana passada, Roman foi chamado ao Gaeco para prestar depoimento sobre as denúncias que foram formuladas antes do pleito eleitoral de 2024. Segundo Roman, todas as denúncias foram ratificadas e, além disso, novas provas foram apresentadas ( documentos do Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a situação deverá ter novos desdobramentos em breve.