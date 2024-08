Vinho Filosófico I

A programação do Vinho Filosófico, realizado no último dia 07, pela OAB Cascavel, foi bastante especial. Além da tradicional degustação de vinho com harmonização, os participantes puderam prestigiar uma peça teatral diretamente do Grupo de Teatro da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Foi a primeira vez das artistas em Cascavel.

Vinho Filosófico II

O teatro contou a trajetória das advogadas pioneiras em uma narrativa que aborda liberdade e inclusão social: Esperança Garcia, primeira mulher advogada do Brasil; Maria Rita Soares de Andrade, primeira Conselheira Federal da OAB e juíza federal; Myrthes de Campos, primeira advogada inscrita no Instituto dos Advogados do Brasil e primeira a atuar perante o Poder Judiciário; Walkíria Moreira da Silva Naked, primeira advogada inscrita na OAB Paraná; e Clea Carpi da Rocha, primeira mulher a receber a Medalha Rui Barbosa.

Vinho Filosófico III

Houve ainda a palestra “Fábulas da Vida”, com Humberto Gomes, multiartista que também dirige a apresentação teatral. O evento ocorreu no Centro de Convivência dos Advogados. Todo o evento foi preparado de forma muito especial, dentro do mês do advogado, que está repleto de ações de valorização da advocacia.

Direito das Famílias e Sucessões

Ocorreu, no último dia 09, uma importante reunião da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. No encontro foram discutidos temas relevantes relacionados à Comissão. Vale destacar que as Comissões da OAB Cascavel têm realizado um trabalho fundamental de fortalecimento da advocacia e também em prol da Sociedade. Com o apoio da atual gestão, as Comissões tem desenvolvido continuamente atividades e projetos.

Dia do Advogado

A OAB Cascavel comemorou de modo especial o Dia do Advogado, realizando um café super especial na sede da subseção, no último dia 12. Iniciando às 09h, a atividade reuniu a advocacia e marcou o início de uma semana cheia de ações de celebração da advocacia. É tradição da atual gestão a realização de atividades especiais no mês do advogado. Além das ações, se destacou pronunciamento do presidente da OAB Cascavel, Alex Gallio, nas redes sociais da Subseção, muito bem representando e valorizando a advocacia.

JAIOP

A 3ª edição da JAIOP (Jornada da Advocacia Iniciante) começa nesta quinta-feira, dia 15, e segue até sábado, dia 17, recebendo um grande público e se consolidando como um relevante evento jurídico do Estado. A programação está disponível nas redes sociais da OAB Cascavel. Palestrantes destacados estão confirmados e a expectativa é de grande entrega de conteúdo nos três dias da Jornada.