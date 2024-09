Valor 1000

A Sanepar foi destaque no Prêmio Valor 1000, promovido pelo Jornal Valor Econômico. Em sua 24ª edição, a premiação elege anualmente as mil maiores empresas do Brasil, de acordo com o desempenho financeiro obtido no ano anterior e por suas ações voltadas às práticas ambientais, sociais e de governança. A Sanepar teve o melhor desempenho na Região Sul do País e ficou na quarta posição do setor Água, Saneamento e Serviços Ambientais.

Divulgação

A proposta de autoria do Deputado Luiz Fernando Guerra (União), que determina a divulgação de informações para facilitar o gerenciamento de pessoas não identificadas civilmente que se encontrem em unidades emergenciais, conveniadas ou não pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entra em vigor no dia 30 de setembro. As informações deverão ser publicadas em 48 horas após a internação de um paciente não identificado civilmente.

Segurança pública

A edição mais recente do Anuário da Segurança Pública mostra que o Paraná foi o estado do Sul e Sudeste que mais reduziu as mortes violentas intencionais. O indicador paranaense caiu 12,8% entre 2022 (2.595 casos) e 2023 (2.263 casos, o menor número da série histórica do estudo). Na sequência aparecem São Paulo (-6,9%), Rio Grande do Sul (-5,4%), Rio de Janeiro (-4,8%), Espírito Santo (-2,8%), Santa Catarina (-0,9%) e Minas Gerais (o único a registrar crescimento, com 3,7%). A média nacional ficou em -3,4%.

Segurança pública II

O Paraná também é o estado que reúne os melhores índices de esclarecimento de homicídios em todo o Brasil, segundo outro levantamento nacional, dessa vez do Instituto Sou da Paz. O relatório aponta que 78% dos casos ocorridos em 2020 e que 76% dos casos de 2021 foram solucionados no Estado. O índice representa mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 33% em 2020 e 35% em 2021.

Domingueira

O candidato a prefeito de Curitiba, deputado federal Luciano Ducci (PSB), reafirmou que, se for eleito, a domingueira vai voltar, ou seja, domingo será dia de tarifa zero no transporte coletivo da capital paranaense. Segundo Ducci, a tarifa zero vai funcionar já a partir do último fim de semana de janeiro de 2025.

Concurso UTFPR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu um concurso público para preencher quatro vagas de professor adjunto, mais cadastro reserva. O salário é R$ 10.481,64 . Há oportunidades para Administração Financeira, Artes/Música e Engenharia Civil. As vagas são para o campus de Curitiba.

Candidatos

Sete candidatos a prefeito de Londrina (PR) disputam as eleições municipais de 2024. Confira quem são os candidatos: Barbosa Neto (PDT), Coronel Villa (PSDB), Diego Garcia (Republicanos), Isabel Diniz (PT), Professora Maria Tereza (PP), Tercilio Turini (MDB) e Tiago Amaral (PSD).

Apostas

O TSE aprovou uma Resolução que explicita o ilícito eleitoral de prática de apostas – incluídas on-line – cujo objeto envolva resultado das eleições. “Para que se tenha mais efetividade jurídica eleitoral, especialmente para este processo em curso, (…) garantindo à Justiça Eleitoral um pleito seguro, transparente, com respeito às eleitoras e aos eleitores que são livres para votar”, disse Cármen Lúcia.