Coluna ADI pelo Paraná

Melhor Escola

Paraná - Paraná entre os finalistas do Prêmio Mundial de Melhor Escola 2025. O Colégio Sesi da Indústria Portão, em Curitiba, foi selecionado entre as 50 melhores escolas do mundo, destacando-se pelo projeto “Momento com a Nutri”, que promove alimentação consciente entre crianças. A premiação reconhece instituições que transformam vidas dentro e fora da sala de aula.

Plano Turístico 2050

O Governo do Paraná promove nos dias 26 e 27 de junho, em Porto Rico, a conferência do Plano Paraná Turístico 2050, que visa construir um planejamento sustentável e inovador para o turismo estadual. O evento reunirá gestores, empresários e lideranças locais para debater desafios e oportunidades do setor. Esta será a primeira de 18 etapas previstas para consolidar o plano em todo o Paraná.

Caminhos do Peabiru

Rota Caminhos do Peabiru chega a 97 municípios no Paraná. Com a adesão de Tuneiras do Oeste, Santa Lúcia, Tijucas do Sul, Palmital e Carambeí, a Rota Turística Caminhos do Peabiru amplia seu alcance no estado. Coordenado pela SEPL e SETU, o projeto valoriza o patrimônio histórico e impulsiona o turismo sustentável nos municípios participantes.

Exportações

Portos do Paraná cresceram 3,7% no 1º semestre de 2025. Entre janeiro e maio, os portos paranaenses movimentaram 28,2 milhões de toneladas, com destaque para soja e farelo. O valor FOB ultrapassou US$ 19 bilhões. A expectativa é de alta nas exportações de milho no segundo semestre.

Carros elétricos

Após nove anos, a chinesa Geely desembarcou 680 carros elétricos no Brasil via Paranaguá, que registrou crescimento de 20% na movimentação geral de veículos em 2025. A operação foi realizada no berço 219, especializado em navios Ro-Ro, destacando a eficiência portuária paranaense.