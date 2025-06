Meio do ano

Passamos do meio de junho… Eis-nos na metade de mais um ano. É… METADE.

O que mais aguça nossa curiosidade numa circunstância dessas é o horizonte comprovadamente incerto e não sabido e, incerto e não sabido devido ao fato de estarmos mais aproximados de um caldeirão do que da ortodoxia de uma república lapidada, coerente politicamente, em evolução respeitável diante das obrigações de seus três poderes RECOMENDADOS por Montesquieu quando inspirou-se ao apontar ao mundo político do Planeta a inarredável e imperiosa harmonia e respectivas imposições de respeito aos limites necessários para um triunfo das circunstancias.

Infelizmente, em termos de Brasil, o horizonte se nos apresenta como mais sombrio do que ensolarado. O que se tem praticado até agora, no universo político, após todo esse tempo de íngremes rotas impostas, são atos de choque, mais apegados a intenções ideológicas do que propriamente de alcançar avanços necessários ao bem da Nação.

Estamos diante de um Congresso cuja maioria de seus integrantes – segundo denúncias sistemáticas, tem contas a ajustar com a Justiça e, mesmo assim, praticando movimentos que venham em benefícios próprios desses membros comprometidos, mais do que em favor de instrumentos que possibilitem a punição e purgação de seus desvios da boa rota. Chama-se a isso “benefícios pessoais”.

Uma Nação com um Congresso desse nível não pode pretender prosperar, se não se corrigir e bem no meio de mais um ano é uma data ideal e adequada a reflexões que levem a esse objetivo. Por outro lado, a imitar no comportamento essa Casa que chamam de “casa de leis” emergem chamadas excelências do outro setor – aquele que tem por obrigação zelar pela correta aplicação das leis – e emerge em sua maioria no dorso de interpretações que mais destacam favorecimentos a privilegiados do que o cumprimento do que chamam de lei, o que tem provocado vaias em qualquer espaço que apareçam.