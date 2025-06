Coluna AMC

Diabetes: um desafio coletivo que merece atenção

Cascavel e Paraná - O diabetes é uma doença silenciosa que afeta milhões de brasileiros, e no Paraná, esse cenário não é diferente. Com 881 mil pessoas vivendo com a doença no estado, representando 7,7% da população adulta, o impacto da condição é significativo. Em 2023, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Paraná registraram 2.285.225 atendimentos relacionados ao diabetes, evidenciando um aumento preocupante de 48% nos últimos anos.

A Associação Médica de Cascavel reforça a importância do diagnóstico precoce, da conscientização e do cuidado contínuo com o diabetes, uma doença que, apesar de ser crônica, pode ser controlada e tratada com a abordagem certa.

Quais são os principais sintomas?

Os sinais do diabetes podem ser discretos no começo, mas não devem ser ignorados. Se você perceber algum destes sintomas, é fundamental procurar orientação médica: