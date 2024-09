Sistema prisional

Visando propor melhorias para os sistema prisional e alcançar a efetiva implementação de políticas públicas que promovam dignidade humana e ressocialização, a OAB Cascavel concluiu, na última quarta-feira (4), uma série de visitas a unidades prisionais no Oeste do Paraná, incluindo Cascavel, Toledo, Corbélia e Catanduvas.

Sistema prisional II

A iniciativa foi da Comissão de Execução Penal da Subseção, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos. A ação trouxe a Cascavel a doutora Rose Mary Candido Plans, coordenadora de Defesa dos Direitos Humanos na Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essa união reforça o compromisso da entidade com a defesa dos direitos humanos e a melhoria do sistema prisional.

Corregedoria

O presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Cascavel, Dr. Jhonathan Simon, esteve em reunião com o desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Dr. Benedito Xavier da Silva. Na ocasião, o presidente reportou todas as problemáticas a ele passadas. O desembargador, receptivo e sensível com as questões, informou que a corregedoria é parceira dos advogados e está à disposição para receber sugestões da classe.

Independência do Brasil

No dia 7 de setembro, a OAB Cascavel marcou presença no desfile cívico. A entidade trouxe uma missão especial: unir forças em um movimento inédito de conscientização contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Esse foi mais um ato de cidadania e justiça proposto pela Subseção.

Setembro Amarelo

Neste mês de prevenção ao suicídio, a CAAPR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná) convida os advogados e dependentes estatutários para voltarem a atenção para a saúde mental. É possível garantir uma sessão psicológica e uma orientação psicológica subsidiadas pela instituição. O valor subsidiado é de R$ 45,00. Mais informações: (45) 3306-7405.

Smart Cities Restaurativas

Com o objetivo de aproximar cada vez mais os setores da sociedade dos métodos de soluções pacíficas de controvérsias, a OAB Cascavel realizará o “Treinamento Smart Cities Restaurativas: do planejamento à ação”. O evento é promovido pela Comissão dos Métodos Adequados de Tratamento e Resolução de Conflitos e contará com a palestrante Márcia Sarubbi Lippamann. A palestra ocorrerá no próximo dia 12, às 08h, na sede da Subseção.

Direito Previdenciário

No dia 13 de setembro, será realizado o I Seminário de Direito Previdenciário do Oeste do Paraná. O evento ocorrerá das 08h às 20h30, na ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). A ação é realizada em conjunto pelas comissões de Direito Previdenciário das Subseções do oeste paranaense. Mais informações: https://www.oabcascavel.org.br/eventos.