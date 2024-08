Sem debate

Em “Carta aberta” distribuída pela sua assessoria, o vice-prefeito e pré-candidato Renato Silva informou que não participará de nenhum debate promovido pela imprensa de Cascavel, mesmo “reconhecendo a importância desses espaços”. Segundo a carta, os debates são usados pela “velha política para propagar fake news e mentiras de forma agressiva e desrespeitosa”.

Candidatura registrada

Professora Liliam e Monica Silveira foram às primeiras pré-candidatas que tiveram suas candidaturas registradas para a eleição majoritária de outubro pelo Tribunal Regional Eleitoral, em Cascavel. A Federação PT e PCdo B também registraram suas chapas de vereadores, bem como o partido Avante, que também já registrou seus candidatos à vereadores em Cascavel.

Deputados candidatos

Dos 54 deputados estaduais com assento na Assembleia Legislativa do Paraná, 11 deles irão disputar as eleições municipais deste ano. Dez são candidatos a prefeito e um, a vice. Em Curitiba, os deputados estaduais Maria Victoria (PP) e Ney Leprevost (União Brasil) disputam o cargo de prefeito; Goura Nataraj (PDT) é candidato a vice-prefeito.

Deputados candidatos II

Em Cascavel, é candidato o deputado Marcio Pacheco (PP). O deputado estadual Marcel Micheletto (PL) concorre em Assis Chateubriand. Já o Doutor Antenor (PT) em Guarapuava, enquanto Douglas Fabrício (Cidadania) em Campo Mourão. Em Ponta Grossa são candidatos a prefeito Mabel Canto (PSDB) e Marcelo Rangel (PSD); em Londrina, Tercílio Turini (MDB) e Tiago Amaral (PSD).

Repasses constitucionais

O repasse constitucional aos municípios do Paraná teve crescimento nominal de 27,3% em julho de 2024 em comparação ao mesmo mês do ano passado. O Governo do Paraná transferiu R$ 1.067.676.637,20 às 399 prefeituras, oriundos da arrecadação de impostos. A parcela referente ao ICMS representa a maior parte desse total. Foram R$ 935.491.433,05 provenientes do imposto – o que representa 87,6% de tudo o que foi encaminhado aos municípios.

Despesas com publicidade

O Tribunal de Contas do Paraná consolidou o entendimento de que os limites referentes às despesas com publicidade em ano eleitoral podem ser objeto de fiscalização pelo Tribunal, por dizerem respeito a atos de gestão praticados na gerência de recursos públicos. A alteração foi promovida em razão da aprovação de uma resolução, resultante dos trabalhos da Comissão do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo.

Pauta econômica

O Senado fará um esforço concentrado na próxima semana para tentar destravar a pauta econômica numa das últimas semanas com trabalho presencial antes das eleições municipais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes de bancada e decidiram que constarão na pauta da semana que vem: compensação para desoneração de 17 setores econômicos; renegociação das dívidas dos Estados; criação do Estatuto da Segurança Privada.

No STF

O STF marcou o julgamento da liminar do ministro Edson Fachin que prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. A sessão virtual será no dia 16 de agosto.

Explicações Venezuela

O assessor especial da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, os dois principais interlocutores do governo brasileiro para assuntos internacionais devem ir à Comissão de Assuntos Exteriores do Senado para explicarem a atuação do Brasil nas eleições venezuelanas. O convite foi aprovado pela comissão ontem (8).