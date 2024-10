Rota do Progresso

São Jorge do Patrocínio, no Noroeste, e em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná receberão investimentos do Rota do Progresso, programa do Governo do Estado que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento dos municípios do Paraná. Serão R$ 165 milhões em dois empreendimentos da Pluma Agroavícola.

Orçamento

Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná o Anteprojeto de Lei Orçamentária (PLOA) referente ao ano de 2025. O projeto será votado até o fim do ano. O PLOA estabelece a estimativa de receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do Estado. Para o ano que vem, o projeto prevê um aumento de quase 60% nos investimentos em relação a 2024. Pelo texto, o orçamento total do Paraná para o próximo ano será de R$ 78,7 bilhões.

Vagas de emprego

Cerca de 82% dos municípios do Paraná registraram um saldo positivo na criação de vagas de emprego com carteira assinada no acumulado de janeiro a agosto de 2024. Dos 399 municípios, 327 tiveram mais contratações do que demissões no período, segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Vagas de emprego II

Curitiba foi a cidade que mais criou vagas de trabalho formais até agora no ano: 36.733. Londrina aparece em segundo lugar, com um saldo de 6.294 vagas, seguida por São José dos Pinhais (6.046), Maringá (5.905), Ponta Grossa (5.464) e Cascavel (4.995). O bom desempenho em nível municipal fez com que o Paraná tenha o 3º maior saldo de vagas criadas entre janeiro e agosto deste ano.