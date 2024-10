Revista CAA-PR

A OAB Cascavel lançou uma revista sobre a CAA-PR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná). Os textos contemplam as iniciativas da instituição, bem como sua história e benefícios aos advogados e dependentes estatutários. É possível ler a edição completa, acessando o site da entidade: https://www.oabcascavel.org.br/

Repercussão Já repercute nacionalmente a denúncia do ex-deputado federal Evandro Roman contra o prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos por enriquecimento ilícito e expansão urbana suspeita. O RDM News, portal de notícia nacional, trouxe a denúncia de Roman, citando o material produzido pelo jornal O Paraná sobre o caso. Eleições 2024 A presidente do TSE (Tribunal […]

Jantar do Pix O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), um potencial nome no 2º turno na capital, vai investir cerca de R$ 2 milhões em impulsionamentos de conteúdos nas suas redes sociais hoje e amanhã a fim de tentar conquistar indecisos. O que ele chama de 1ª e 2ª ondas, revelou […]

A OAB Cascavel sediou uma importante palestra sobre assédio eleitoral, promovida pelo Ministério Público do Trabalho do Paraná. A ação ocorreu nesta quarta-feira (02), e foi ministrada pelo procurador-chefe Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto. O evento foi apoiado pela Subseção, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Ministério Público do Paraná e União Geral dos Trabalhadores do Paraná.

ASSÉDIO ELEITORAL

A OAB Cascavel apoia a campanha “Assédio Não”, impulsionada pelo Ministério Público do Trabalho do Paraná. É possível denunciar casos de assédio eleitoral por meio do link: http://www.assedionao.org.br/. Além disso, o Ministério divulgou uma cartilha informativa, que pode ser acessada em: http://www.mptemquadrinhos.com.br. Para baixar a cartilha, basta clicar em “downloads” e selecionar a edição 76.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Comissão de Direito Tributário da OAB Cascavel promoveu uma reunião ordinária temática sobre a reforma tributária. O encontro ocorreu na quarta-feira (02), na sede da Subseção, e foi ministrado pela advogada Vanessa Cristina Milkiewicz Oliveira. A ação recebeu advogados e a comunidade em geral.

CAFÉ COM EXPERIÊNCIA

No último dia 26, a Comissão de Advocacia Iniciante da OAB Cascavel realizou mais uma edição do Café com Experiência, evento que reúne novos advogados e profissionais renomados. A edição recebeu a pós-doutora em Contabilidade Delci Dal Vesco. O tema foi “precificação de honorários”.