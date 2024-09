Reunião da diretoria aconteceu na AMC

Aconteceu na última quinta (29), a reunião com os diretores da Associação Médica de Cascavel – AMC. Na ocasião foi feita a prestação de contas do primeiro semestre da entidade, pelos contadores do Escritório Contábil Lorenzo.

Ainda na pauta esteve, todas as tratativas da organização do evento comemorativo ao Dia do Médico. Também foi apresentado um feedback da Feijoada Solidária da entidade. Ao final, um clima de satisfação por todos os presentes, pois para todos é muito gratificante ver que a entidade cresce a cada dia, e que a diretoria dedica-se para que a AMC possa ser cada vez melhor para todos os associados.

Concurso de Charge da AMC 55 anos: “Cascavel, Médicos & Medicina”

O tema do Concurso de Charge da AMC (Associação Médica de Cascavel) 55 anos é “Cascavel, Médicos & Medicina”. Promovido pela AMC, este concurso tem como objetivo estimular a criatividade artística, o surgimento de novos ilustradores chargistas em Cascavel e na região Oeste do Paraná, e incentivar a cultura, premiando novos talentos humanos nessa área.

Poderão participar do Concurso de Charge/55 anos “Cascavel, Médicos & Medicina” ilustradores cascavelenses e moradores de cidades da região Oeste do Paraná, editados ou inéditos, independentemente de sua nacionalidade.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de outubro de 2024. Os trabalhos deverão ser entregues ou enviados preferentemente pelo correio em carta simples ou registrada para: Concurso de Charge/55 anos, no endereço da AMC. Trabalhos enviados via eletrônica poderão ser aceitos, a critério da diretoria da AMC, quando bem identificados e seguidores das normas, equivalentes ao impresso. A AMC está localizada na Rua Jequitibá, 559, Recanto Tropical – Cascavel – PR, 85807-250.

Confira o regulamento completo no portal da AMC:

www.associacaomedicacascavel.com/index.php/2024/08/29/concurso-de-charge-amc-55-anos/