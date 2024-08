Representatividade

O TSE divulgou a tabela de representatividade dos partidos políticos e das federações partidárias na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Os dados da Câmara servirão para fins de cálculo da distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Já os dados referentes ao Congresso contarão para a participação de candidatas e candidatos nos debates das Eleições Municipais de 2024.

Representatividade II

Confira os três partidos e federações com maior representatividade na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Na Câmara: União Brasil 59 deputados eleitos em 2024, Federação Brasil da Esperança partidos PT, PCdoB e PV – 81 deputados e PL – 99. No Congresso: União Brasil (71), Federação Brasil da Esperança partidos PT, PCdoB e PV (89) e PL com 108 eleitos.

Ferroeste

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, em conjunto com representantes do setor produtivo paranaense, vai promover uma audiência pública no próximo dia 19 (segunda-feira), a partir das 9 horas, para debater o projeto de lei que autoriza a desestatização da Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste).

É o café

O café paranaense foi eleito a melhor experiência sensorial no Salão Nacional do Turismo no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual do Turismo e a Viaje Paraná apresentaram uma experiência que envolveu todos os cinco sentidos, com degustações, aromas, visões dos cafezais, sons do preparo e uso inovador da borra do café. A Rota do Café Paraná, que inclui cidades como Londrina e Ibiporã oferece passeios que destacam a cultura e a produção do café. A Rota do Café mostra toda a tradição da cafeicultura do estado, que torna o café paranaense destaque no cenário nacional.

Presidente no Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará nesta quinta-feira (15) na Região Metropolitana de Curitiba. Pela manhã, em Araucária para participar da cerimônia de reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR). O presidente também fará anúncio de investimentos na Refinaria do Paraná (Repar). Às 15 horas, Lula vai visitar a Fábrica da Renault do Brasil, no município de São José dos Pinhais.

Voepass

Presidente da Voepass, comandante José Luiz Felício Filho, divulgou um vídeo, primeira vez após a queda de um avião da empresa, relatando que a vida dos passageiros e tripulantes sempre foi e continuará sendo a prioridade da empresa e que sempre construiu uma base de “diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos”.

Centro de Oncologia

Na sexta-feira (16) será inaugurado o Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), marcando um avanço significativo no tratamento do câncer e hematologia no Rio Grande do Sul. Ricardo Barros, na época ministro da Saúde, anunciou a autorização para o lançamento do edital de construção do novo centro. Com o apoio de parlamentares e do governo federal, os trabalhos começaram em fevereiro de 2018.