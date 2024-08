Região Oeste

“Ko tembiapo onhe’?wa’ekwe Belém-py”. Assim inicia um boletim de notícias narrado todo no idioma guarani, uma iniciativa inédita que vem da parceria entre Itaipu e o G20. Pela primeira vez, o grupo formado pelas maiores economias do mundo produz material jornalístico nessa língua indígena. O acordo foi possível graças a um convênio de R$ 24 milhões da Binacional no “Projeto Opaná: Chão Indígena”, iniciativa da Fundação Luterana de Diaconia (FLD), por meio do Programa CAPA, voltado para mais de 900 famílias da etnia Avá-Guarani na região Oeste e litoral do Paraná. O projeto está presente em quatro municípios do Oeste do Paraná (Santa Helena, Itaipulândia, Guaíra e Terra Roxa) e outros seis no litoral. A duração prevista do convênio é de dois anos.

Marechal C. Rondon

Marechal Cândido Rondon recebe pela primeira vez o programa Profissional do Futuro, promovido pela Prati-Donaduzzi. O projeto tem como objetivo preparar os jovens, oferecendo uma jornada de autoconhecimento e planejamento de carreira. Durante quatro encontros, cerca de 50 alunos do ensino médio irão aprender sobre temas como inteligência emocional, comunicação eficaz, trabalho em equipe e inovação.

Foz do Iguaçu

O Cursinho Pré-Vestibular da Unioeste, campus Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para 60 vagas. O CPV é um projeto de extensão gratuito, destinado a estudantes que buscam preparação para o Vestibular e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a finalidade do ingresso na universidade pública. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto, às 12h. Os resultados da seleção serão divulgados na próxima sexta-feira (16). As aulas terão início no sábado (17), às 8h, e ocorrerão semanalmente das 08h às 12h10 no campus da Unioeste de Foz do Iguaçu, localizado na Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 – Polo Universitário.

Palotina

Na última segunda-feira (12) a Câmara de Vereadores de Palotina realizou mais uma sessão ordinária. Os vereadores aprovaram em primeiro turno Projeto de Lei do Legislativo, apresentado pela Mesa Diretora, que altera as atribuições do cargo vigente de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Palotina, em atendimento ao prejulgado do Tribunal de Contas. Este projeto será votado em segundo turno na sessão ordinária do próximo dia 19. Em turno único foram aprovados 12 projetos, todos de autoria do Executivo Municipal.

Realeza

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Realeza promove uma Tarde de Campo, em parceria com o IDR-Paraná, nesta sexta-feira (16). O objetivo é apresentar diferentes cultivares de inverno para a alimentação de bovinos em períodos de estiagem. O evento é aberto ao público em geral, especialmente, direcionado a estudantes das ciências agrárias e aos produtores rurais da região Sudoeste. As inscrições para participação nas atividades na tarde de campo são gratuitas e devem ser feitas no dia e local do evento.

Marechal C. Rondon

A Secretaria de Estado da Fazenda entregou ontem (13) o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná sorteado para a cidade de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Estado. Bruna A., de 29 anos, recebeu o cheque simbólico da coordenação do programa e se emocionou ao falar sobre a conquista.