Queijo Brasil

O Paraná teve 129 queijos premiados no VII Prêmio Queijo Brasil realizado entre os dias 11 e 14 de julho, em Blumenau (SC). O Paraná ficou na segunda colocação em premiação, atrás de Minas Gerais, que arrebatou 363 prêmios. O Prêmio Queijo Brasil também escolheu a melhor queijaria de cada um dos estados. No Paraná, a vitoriosa foi a Cooperativa Agroindustrial Witmarsum, de Palmeira.

MünchenFest

A MünchenFest, que chega à 33ª edição em 2024, será realizada entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro, em Ponta Grossa. O evento, que é conhecido como a Festa Nacional do Chope Escuro, divulgou os shows confirmados até esta segunda-feira (15): Ana Castela, Capital Inicial, Felipe e Rodrigo; Zé Neto e Cristiano e Menos é Mais.

Turismo internacional

O movimento de voos internacionais tem intensificado no Paraná, dando aos moradores do estado mais opções para viajarem para fora do Brasil, bem como a estrangeiros a possibilidade de fazer negócios e turismo por aqui. No Afonso Pena, de janeiro a maio de 2024, foram contabilizados 60.195 passageiros em conexões internacionais, um aumento de 66% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Concurso MP

Inscrições do concurso público do Ministério Público do Paraná (MPPR) vão até o dia 14 de agosto. Serão ofertadas 86 vagas para a contratação de servidores para cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MPPR. Mais informações estão disponíveis no site da AOCP.

Plano Safra

O Governo Federal anunciou, no início de julho, o Plano Safra 2024/25. Nele são previstos R$ 476 bilhões para financiar a produção agrícola brasileira. O Paraná costuma ficar com cerca de 13% do que é destinado no Plano Safra. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) terá 76 bilhões em investimento.

Pré-candidatos/as

O Progressistas (PP) realizou nesta segunda-feira (15), em Curitiba, um grande evento de capacitação voltado aos pré-candidatos e pré-candidatas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as regiões do Paraná. Foram abordadas estratégias de campanha e temas como marketing político, direito eleitoral, oratória, linguagem corporal e contabilidade eleitoral.

Prazo prorrogado

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) prorrogou para 27 de julho as inscrições para o Seletivo Simplificado. O processo classifica candidatos para as vagas ainda não preenchidas do Vestibular de Inverno (2024/2), para ingresso no segundo semestre deste ano. Os interessados podem se candidatar gratuitamente na página do Seletivo Simplificado.

Há vagas!

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 24.128 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano. Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.