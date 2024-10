Prêmio Gestor Público

A Assembleia Legislativa do Paraná recebe no dia 11 de outubro, a partir das 18 horas, os vencedores do XII Prêmio Gestor Público Paraná. A cerimônia de premiação vai anunciar os 38 projetos selecionados. O tema escolhido para a edição de 2024 é “Educação fiscal e cidadania: Saber é Poder, Agir é Transformar!”, com o objetivo de estabelecer uma nova consciência sobre o papel de cada indivíduo em relação à coletividade.

Licitação Unila

No dia 16 de outubro será realizada uma audiência pública de apresentação do edital de licitação da retomada das obras do novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). A audiência será presencial, no dia 16 de outubro, às 14h, na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR). As vagas para participação serão limitadas à capacidade do local.

Estaduais eleitos

Dois deputados estaduais do Paraná foram eleitos para os cargos de prefeito. São eles: Marcel Micheletto (PL), vencedor em Assis Chateaubriand, e Douglas Fabrício (Cidadania), em Campo Mourão. Já a deputada estadual Mabel Canto (PSDB) está no segundo turno em Ponta Grossa, e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), em Londrina. Ao todo, 11 parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) eram candidatos a prefeito e vice.

