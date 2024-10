Prefeitas eleitas

O presidente Lula (PT) declarou que não irá interferir nas eleições para presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O petista afirmou que, goste ou não, irá dialogar com os presidentes que forem eleitos. Segundo o chefe do Executivo, ele não quer “escolher” os presidentes do Congresso Nacional. Afirmou ainda que irá manter uma relação “civilizada e institucional” com quem ganhar as eleições nas duas Casas.

A Receita Federal publicou mudanças no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). A partir de janeiro de 2026, o CNPJ, principal identificador brasileiro de empresas, negócios e empreendedores formalizados, será alfanumérico, ou seja, composto por números e letras. As mudanças serão graduais e os CNPJs já existentes não serão alterados e continuarão válidos.

As eleições municipais de 2024 registraram o recorde de mulheres eleitas para o cargo de prefeita, registrando o número de 724 mulheres no primeiro turno e podendo chegar a 742 se todas que estão disputando o segundo turno forem eleitas. Pela primeira vez o número de gestoras eleitas para o executivo chegou a 700, com o percentual de 15%. O Movimento Mulheres Municipalistas vê com otimismo o aumento de eleitas, mesmo que seja de maneira lenta e gradual.

Encontro de cooperativas O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses de 2024 será realizado no dia 29 de novembro, em Pato Branco. O evento, promovido anualmente pelo Sistema Ocepar, reúne cooperados, dirigentes e funcionários de cooperativas de todos os ramos e de todas as regiões do Estado. Os participantes poderão assistir à palestra do capitão do […]

Efeito zero Quando Lula da Silva fala que o Partido dos Trabalhadores precisa se reinventar, ele tem noção do tamanho diminuto da legenda nestas eleições, a pior de sua História. O PT não conseguiu eleger um prefeito sequer em sete Estados: Espírito Santo (78 cidades), Amapá (16), Roraima (15), Acre (22), Rondônia (52), Mato Grosso […]

Mudanças na Copel

A Copel fez um comunicado ao mercado sobre mudanças em duas diretorias da empresa: Diogo Mac Cord assume a diretoria de Estratégia, Novos Negócios e Transformação Digital e a destituição do advogado Eduardo Vieira de Souza Barbosa do cargo de diretor jurídico e de compliance. Mac Cord atuou no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ministério da Economia — que era comandado por Paulo Guedes.

Refis 2024

O Refis renegociou mais de R$ 2,6 bilhões em débitos fiscais do Governo do Paraná em 2024. Entre os meses de abril e setembro, o Programa de Parcelamento Incentivado de dívidas tributárias da Secretaria de Estado da Fazenda assinou 11.681 termos de acordo, permitindo a milhares de contribuintes regularizarem sua situação com a Receita Estadual.

Auditorias no Oeste

Os municípios de Itaipulândia e Santa Terezinha de Itaipu receberam dois auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que executam auditorias na área da Assistência Social. O trabalho integra o Plano de Fiscalização 2024-2025 do TCE-PR. As visitas encerraram o ciclo de auditorias presenciais na área neste ano, realizadas em 16 municípios paranaenses.

Acit e Costenaro

A Diretoria Executiva da ACIT (Associação Comercial e Empresarial de Toledo) recebeu a visita do prefeito eleito de Toledo, Mario Costenaro. A recepção teve como objetivo ouvir as expectativas e os planos de Costenaro para dar continuidade ao desenvolvimento econômico do município, com foco na criação de um ambiente cada vez mais favorável para os negócios.