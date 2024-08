Pesquisa desatualizada

O instituto de pesquisa 100% Cidades Participações LTDA, registrou uma pesquisa eleitoral em Cascavel na última terça-feira (6), após a finalização das convenções eleitorais. No entanto, consta no questionário da pesquisa como prefeituráveis os nomes de Coronel Lee, Fernando Mantovani e Henrique Mecabô, sendo que os três não tiveram os nomes homologados como pré-candidatos à prefeitos e sim pré-candidato vice-prefeito ou apoio.

Números

A coleta de dados, junto a 400 eleitores de Cascavel, começou no dia 1° de agosto, mas o registro na Justiça Eleitoral foi feito só nesta terça-feira (6). A divulgação da pesquisa está prevista para a próxima segunda-feira (12). A pesquisa da 100% Cidades Participações LTDA está registrada sob o número PR-09902/2024, tem grau de confiança de 95% e uma margem de erro estimada em 3,5% para mais ou para menos.

Nomes

Os nomes de Coronel Lee, Fernando Mantovani e Henrique Mecabô são apresentados aos eleitores na pesquisa estimulada e também na medição da rejeição dos pré-candidatos. Coronel Lee declarou apoio à candidatura de Renato Silva, que terá como vice Henrique Mecabô e Fernando Mantovani é o pré-candidato a vice-prefeito de Marcio Pacheco.

Irregularidades

O Paraná está entre os estados com o maior número de investigações abertas relacionadas a irregularidades eleitorais nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados pela Polícia Federal. De acordo com os dados que estão sendo coletados desde agosto de 2023, no Paraná existem 124 procedimentos em andamento, sendo 39 encaminhados pela própria Justiça Eleitoral, 30 pelo MP Eleitoral, 29 do MP Estadual, 13 do MPF e quatro da própria PF. Outras cinco têm origens variadas.

Prejuízo de milhões

A Polícia Civil do Paraná cumpriu 71 ordens judiciais contra uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos públicos. O esquema criminoso causou prejuízos de R$ 23 milhões ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. As ordens foram cumpridas em São Paulo, Mogi das Cruzes e Mauá.

Falsificação

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha falsificava documentos em nome de serventuários e juízes do TJPR. O grupo tentou movimentar mais de R$ 207 milhões. A segurança bancária do Tribunal identificou a fraude e bloqueou parte do valor, restando aproximadamente R$ 23 milhões em prejuízos. A investigação foi iniciada em setembro de 2023, após o TJPR identificar as fraudes no sistema.

Calendário oficial

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei do deputado Gugu Bueno, que inclui o Brasa Festival, evento de churrasco realizado em Cascavel, no calendário oficial do Paraná. Realizado anualmente em setembro, o Brasa Festival é um dos principais encontros de churrasqueiros do Brasil.

Jornalismo é confiável

O TSE e a Associação Nacional de Editores de Revistas lançaram a campanha “Jornalismo é confiável, fala nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia”. A iniciativa tem objetivo principal de auxiliar no enfrentamento das fake news nas Eleições Municipais de 2024.

Ônibus elétricos

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte mostra que a maioria dos brasileiros não quer pagar mais para andar de ônibus elétricos. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados não aceitariam um aumento na tarifa para que seu município abandone os modelos à combustão. Por outro lado, os usuários de ônibus estão dispostos a pagar mais por outras alternativas. A pesquisa diz que 52,6% dos brasileiros pagariam mais para usar ônibus com outras tecnologias menos poluentes e 57,3% aceitam uma tarifa mais alta para viajar só sentados.