Parceria

Para o deputado Hussein Bakri, Líder do Governo na Alep, o primeiro semestre foi marcado por uma grande parceria entre Executivo e Legislativo, que resultou na aprovação de projetos importantes e, sobretudo, no avanço de programas estaduais que contam com recursos da Assembleia. Para Bakri, entre os principais destaques está a construção de 300 creches em 258 municípios paranaenses, investimento de R$ 200 milhões para pavimentação nos municípios paranaenses de pequeno porte.

Emendas

O deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) destinou neste ano R$ 1.650.000,00 em emendas parlamentares para diversos municípios do estado do Paraná. Os recursos já foram repassados pelo Governo do Estado, e serão utilizados para a aquisição de novos equipamentos médicos, veículos de emergência e para apoio de eventos culturais paranaenses. Dentre as principais ações financiadas pelas emendas, destacam-se: Guaratuba: R$ 250.000,00, Antonina: R$ 150.000,00, Fazenda Rio Grande: R$ 300.000,00, Ibaiti: R$ 150.000,00, Matinhos: R$ 150.000,00, Morretes: R$ 150.000,00, Quitandinha: R$ 150.000,00 e Rio Negro: R$ 150.000,00.

Capacitação

O Tribunal de Contas do Estado promoverá em agosto a oficina de capacitação sobre o Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal. Com dois dias de duração, a oficina Aspectos Orçamentários, Financeiros e Contábeis sob o Enfoque do SIM-AM e Retenções Previdenciárias e Tributárias será realizada nos dias 7 e 8; 21 e 22 de agosto, na sede do CRC-PR, em Curitiba. As inscrições, gratuitas, estão abertas na aba de cursos presenciais do portal da Escola de Gestão Pública do TCE-PR.

Polícia Comunitária

A Polícia Civil do Paraná levará os serviços do órgão em Flora da Serra do Sul (quarta-feira, 17), Foz do Iguaçu e Jacarezinho a partir de sexta-feira (19). O PCPR Comunidade é um programa que leva serviços da polícia judiciária à população e auxilia na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações.

Mais casas

As prefeituras paranaenses têm até sexta-feira (19), para apresentarem propostas para seleção de 713 novas moradias autorizadas pelo Ministério das Cidades do Minha Casa Minha Vida de Interesse. No total, são 25 mil moradias nessa modalidade. Com as 713 anunciadas, o Paraná passa a receber 9.166 moradias do MCMV.

Força Tarefa

A Secretaria Estadual de Saúde criou uma força-tarefa com o apoio dos municípios para aumentar as coberturas vacinais de imunizantes que fazem parte do calendário nacional de vacinação, com foco especialmente em crianças e adolescentes. A ação da secretaria é direcionada para as vacinas Influenza, Pentavalente, DTP, Pneumocócica 10 e Poliomielite, que estão com baixa adesão no estado. A ação incluirá ainda o reforço da necessidade da carteirinha em dia na volta às aulas neste ano e uma reunião com as primeiras-damas para replicar a força-tarefa em seus municípios.

Superávit

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,428 bilhão na segunda semana de julho deste ano, confirma a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em uma semana, as exportações alcançaram US$ 6,527 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 5,099 bilhões,totalizando US$ 11,625 bilhões. No acumulado do mês, são US$ 13,795 bilhões em exportações e US$ 10 bi em importações – o que equivale a uma corrente comercial de US$ 23,798 bilhões e a um saldo positivo de US$ 3,792 bilhões.