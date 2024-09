Paranhos X Roman

Duas pesquisas eleitorais para a prefeitura de Cascavel foram registradas no TSE e serão divulgadas em 30 de setembro de 2024. A primeira, sob o número PR-07475/2024, foi contratada pela TV Independência e será conduzida pela IRG Pesquisa Ltda. A segunda, de número PR-02941/2024, contratada pela Futura Consultoria e realizada pela 100% Cidades Participações Ltda.

Na reta final da campanha eleitoral, o governador do Paraná, Ratinho Junior, estará em Cascavel no domingo pela manhã. Ele vai participar da carreata do candidato da situação. Ainda no domingo, Ratinho deverá passar por Toledo, onde participa de um ato de campanha do candidato Beto Lunitti.

Paranhos ainda repudiou as acusações feitas pelo ex-deputado Roman, que envolvem o aumento patrimonial dele e de sua filha, Vivian Paranhos. O prefeito afirmou que todas as informações patrimoniais estão devidamente declaradas à Receita Federal. Além disso, o prefeito informou que processará judicialmente todos que fizerem alegações contra ele ou sua família sem provas.

Na manhã de ontem (26), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, apresentou uma queixa-crime na Polícia Federal contra o ex-deputado federal Evandro Roman. A ação, segundo o prefeito, busca a quebra de sigilo bancário de Roman após a divulgação de um vídeo com denúncias que Paranhos classificou como “caluniosas” e motivadas por interesses eleitorais. Ele acusou Roman de agir como “ferramenta” de um grupo político que visa desestabilizar sua imagem e a candidatura que ele apoia nas eleições de 2024.

Vale dos Dinossauros O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), sancionou o projeto de lei que concede a Cruzeiro do Oeste o título de Vale Nacional dos Dinossauros. Cruzeiro do Oeste já tem um museu paleontológico e a maior coleção de fósseis de pterossauros do mundo e três espécies desse antigo réptil voador já foram […]

Mais uma da Copape A Copape atuou como um polvo no mercado de combustíveis no Brasil nos últimos anos, estendendo sua operação com laranjas e em empresas do ramo em outros Estados. A Polícia Civil de Mato Grosso acaba de desbaratar o bando no Estado, com a Operação Barril Vazio. A Copape, que segundo o […]

O Ministério Público do Trabalho no Paraná promove, na manhã de 2 de outubro, o último encontro para esclarecimentos e discussões sobre a prática de assédio eleitoral. O evento será realizado na sede da OAB em Cascavel. O objetivo é esclarecer o público acerca de quais práticas constituem assédio eleitoral e de suas atuações no durante o processo eleitoral de 2024.

Em 2024

De 1º de janeiro a 24 de setembro de 2024, o MPT registrou 418 denúncias de assédio eleitoral em todo o País. O Paraná é o sexto estado do país e o primeiro do Sul em número de denúncias, com 22 registros. Até agora, o MPT registrou três denúncias na região de Cascavel (municípios de Cascavel e Toledo).

Estado de direita

Uma pesquisa nacional indica que Rondônia, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, nesta ordem, são estados com mais eleitores de direita. No cenário nacional, a média é de 29% de brasileiros que se autodeclaram direitistas. Os estados em que há maior percentual de eleitores assumindo-se de esquerda são, também pela ordem, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Na média nacional, 15% da população se declara de esquerda.

Liberação ICMS

O Paraná é o primeiro estado a fazer a liberação automática ICMS a partir da Declaração Única de Importação, novo documento da Receita Federal que passa a ser obrigatório em todo o País a partir do mês de outubro. O teste foi realizado na quarta-feira (25) e, na prática, isso significa uma liberação mais célere de cargas internacionais que são importadas por contribuintes paranaenses.

Jovens na eleição

O número de jovens eleitores cresceu significativamente em 2024. Com um aumento de 78% no alistamento eleitoral desse público em comparação a 2020, mais de 1,8 milhão de pessoas de 16 e 17 anos estarão aptas a votar facultativamente no pleito de outubro. A faixa etária de 18 a 24 anos soma 18,3 milhões de votantes, reforçando a possibilidade de uma grande participação do público jovem nas eleições deste ano.