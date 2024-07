Paraná nas Olimpíadas

Natural de Curitiba, Júlia Soares, de apenas 18 anos, estreante em Jogos Olímpicos, garantiu sua participação na final da modalidade Trave que acontecerá no dia 5 de agosto. Ao som de “Cheia de Manias”, música do grupo Raça Negra, Júlia conquistou o público e uma vaga na final. A atleta iniciou sua carreira no esporte ainda criança, influenciada pelo pai a praticar alguma atividade física.

Comércio do Paraná

Com R$ 591 bilhões movimentados em 2022, o comércio do Paraná registra a 3ª maior receita bruta do Brasil. No geral, as empresas do Paraná também registraram a terceira maior margem de comercialização do Brasil e a melhor da região Sul, com R$ 107 bilhões. O atacadista, por exemplo, foi o que gerou a maior receita bruta para o setor no Estado em 2022, com R$ 330 bilhões e uma alta de 24,26% em relação ao ano anterior.

Do comércio

O Paraná tem o maior número de empresas do comércio do Sul do Brasil. São 139,6 mil empresas no total, sendo 98,9 mil varejistas, 25,7 mil atacadistas e 14,8 mil empresas de veículos, peças e motocicletas. O Rio Grande do Sul tem 121,1 mil empresas e Santa Catarina tem 98 mil, de acordo com a pesquisa. Em todo o Brasil existem 1,61 milhão de empresas ligadas ao comércio.

Concurso público

A Prefeitura de Cascavel abriu um concurso público para o preenchimento de 40 vagas em diferentes cargos, mais cadastro reserva. O salário varia de – R$ 1. 991,95 a R$ 3.288,44. Há oportunidades para marceneiro, guarda municipal, motorista, professor, entre outros. Os interessados têm até 27 de agosto para realizar a inscrição, disponível no site da Fundação Fafipa. A taxa varia de R$ 50 a R$ 120.

Debates

As emissoras de televisão do Paraná definiram as datas para os debates entre candidatos a prefeito de Curitiba nas eleições de 2024. Até o momento foram confirmados três encontros na capital paranaense. Debate de Curitiba na Band será no dia 8 de agosto, quinta-feira, às 22h. O debate de Curitiba na RICTV/Jovem Pan vai acontecer no dia 28 de setembro, sábado, às 21h e o debate de Curitiba na TV Globo/RPC no dia 3 de outubro, quinta-feira.

Tampinha Paraná

O Programa Tampinha Paraná continua em expansão. A campanha de arrecadação de tampinhas plásticas foi lançada em maio do ano passado com o objetivo de incentivar instituições a arrecadarem tampinhas plásticas que serão destinadas às entidades assistenciais. O objetivo é união de esforços de entidades públicas e privadas para promover a cultura de sustentabilidade ambiental e também de proteção às pessoas vulneráveis.

Exportação

O Paraná teve o segundo melhor primeiro semestre da série histórica na exportação de carne suína em 2024. De janeiro a junho foram exportadas 79 mil toneladas. O comércio com países como Vietnã (+69%), Geórgia (+41%), Angola (+29%), Cuba (+152%), Costa do Marfim (+93%) e República Dominicana, que estreou como importador de carne suína do Paraná em 2024 e já figura entre os dez principais destinos em termos de volume, registrou grande crescimento.