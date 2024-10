Orçamento

Após o segundo turno, as câmaras de vereadores e Assembleia Legislativa se voltam para a votação do orçamento de 2025. O volume das propostas orçamentárias na ordem do Estado e das sete principais cidades do Paraná: R$ 78,7 bilhões (Estado), R$ 14,5 bilhões (Curitiba), R$ 3,9 bilhões (São José dos Pinhais), R$ 3,5 bilhões (Londrina), R$ 3,2 bilhões (Maringá), R$ 2,3 bilhões (Cascavel), 2,2 bilhões (Foz do Iguaçu) e R$ 1,9 bilhão (Ponta Grossa). O orçamento deve ser votado até a última sessão legislativa do ano, o que deve ocorrer na terceira semana de dezembro.

Pinheirão

O governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou a desapropriação do terreno onde fica o Estádio do Pinheirão, em Curitiba, para construir um Centro de Convenções. A proposta é colocar o Paraná na rota dos grandes eventos internacionais. A obra, segundo Ratinho Junior, será mais um legado para os próximos anos – somando-se ao Museu Pompidou (Foz do Iguaçu) e a Fábrica de Ideias (Curitiba). “O projeto abrange uma arena de eventos, um centro de exposições para até 25 mil pessoas e um complexo comercial, com setor hoteleiro e boulevard com restaurantes e academia”, explica Ratinho Junior.

Restituição de IR

A Receita Federal (RF) liberou nesta quinta-feira (24) a consulta ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda 2024. A verificação pode ser feita no site da Receita Federal. No Paraná, 19.926 contribuintes estão contemplados, somando R$ 38,7 milhões a serem restituídos. Os pagamentos serão feitos a partir de 31 de outubro.

