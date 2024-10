Olho no fundo – 2

O presidente do Conselho de Administração do Real Grandeza, Rodrigo Figueiredo Sória, e os outros conselheiros indicados pela Eletrobras pediram e obtiveram permissão da Previc para permanecerem nos cargos até o final de novembro. O plano de Soria e dos outros conselheiros aliados é permanecerem mais tempo na administração do Real Grandeza para implementarem a reforma que transfere o controle do decano fundo de pensão dos funcionários dono de R$ 20 bilhões, para o comando privado da Eletrobras. Pela proposta, oito dos dez integrantes do Comitê de Investimentos renunciariam aos cargos. A partir daí, o colegiado seria formado por apenas seis integrantes: Soria, Ricardo Carneiro, que apoia a reforma, e mais outros quatro gestores oriundos do mercado. Na nova composição, caberia aos servidores da Eletrobras, Eletronuclear e Furnas indicarem apenas um dos quatro integrantes. E ficarem em minoria.

BRB em alta

Longe das páginas policiais há anos, desde a posse de Ibaneis e de Paulo Henrique Costa – que fez uma limpa na empresa e a nacionalizou com rentabilidade – o Banco de Brasília alcançou um novo marco em sua carteira imobiliária. No 3º trimestre deste ano, a produção do Banco de financiamentos de aquisição de imóveis foi de R$ 742,3 milhões. Este foi a maior cifra já alcançada pela instituição em um único trimestre.

Assunto de sobra

Não se sabe quais temas Celso Amorim pretende abordar quando aparecer na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Mais de dez requerimentos dos deputados pedem a sua presença para falar das relações do Brasil com a Rússia, Ucrânia, Venezuela, Israel, Gaza e ONU. Ele pode passar aperto. O chefe presidente protege o ditador venezuelano, fala mal de Israel, e criticou fortemente a ONU dentro do plenário.