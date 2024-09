O publicitário do PCC

Um publicitário de São Paulo, A.F. – vamos por ora citar as iniciais, a pedido das autoridades – foi contratado pela Copape, a formuladora de combustíveis da facção PCC, para tentar queimar a credibilidade deste colunista. A Copape, denunciada pelo Instituto Combustível Legal, é conhecida pelo MP e a Justiça paulista como braço de lavagem de dinheiro do bando, e alguns de seus proprietários se tornaram réus. A.F. é sócio de uma agência de comunicação e tem grandes clientes na carteira. Mas em vez de trabalhar no modo ortodoxo, sem fatos para defender o cliente, preferiu atacar o jornalismo com montagens digitais e insinuações. O MP já sabe do publicitário. A sua ficha e que ele tem feito estão a caminho da Polícia Civil.

Que medo!

A popularidade do Barba e a segurança estão tão em risco que até para “atravessar a rua” está difícil. Na segunda-feira, o GSI bloqueou a avenida dos Pavilhões dos Estados, logo em frente ao Congresso Nacional, apenas para a comitiva do presidente levá-lo ao evento de formatura do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty.

Vou ali e volto

O deputado federal Márcio Marinho (Rep-BA) será o único representante da Câmara como observador das eleições gerais de Moçambique, dia 9 de outubro – três dias após as eleições municipais daqui. Moçambique, país de língua portuguesa muito próximo do Governo Lula, tem quatro candidatos à Presidência e 17 milhões de eleitores.

Farra à baiana

O MP da Bahia recebeu denúncia contra uma ONG ligada ao PT que foi beneficiada com verbas do Governo de Jerônimo Rodrigues em pleno ano eleitoral. É o Instituto Comunidade Sustentável, de Vitória da Conquista. A organização é ligada ao deputado federal Waldenor Pereira, candidato a prefeito da cidade. A ONG promove festas juninas na região e, nos posts, estampam as propagandas políticas de Waldenor, claro!

Lupa no IVA

A Reforma Tributária nem foi regulamentada mas a turma da lupa já age antecipadamente, a tempo. O deputado Luiz Carlos Hauly pede assinaturas dos colegas para Projeto de Resolução do Congresso que cria a Comissão Mista Permanente para acompanhar e fiscalizar a implantação do Imposto sobre Valor Agregado. Há décadas, Hauly é um dos principais defensores da reforma.

Rodoviária aérea

Há anos os turistas sofrem no Aeroporto de Porto Seguro, apelidado de “rodoviária aérea”. Controlado pela concessionária Sinart, o terminal do Governo da Bahia não tem ar condicionado, pouca ventilação, instalações decanas, saguão apertado onde faltam assentos, e lotado de lojas. Na segunda (16), um voo cancelado e outro atrasado em 10 horas, ambos da LATAM, deixaram centenas de adultos e crianças revoltados.

ESPLANADEIRA

#Neoenergia Coelba abre 45 vagas para o Programa de Estágio na Bahia. #Splash Bebidas Urbanas prevê inaugurar 30 lojas em Portugal com um investimento de R$15 milhões. #Cristo Redentor terá iluminação especial para marcar a campanha “Olhinho diferente, pediatra urgente”. #Paulo Roberto Ramos será Vice-Presidente e Diretor Geral da Messer Gases Brasil. #Ministério das Comunicações e Correios lançam selo comemorativo aos 30 anos