No pódio

O Paraná alcançou o 4º lugar no pilar de infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública. O avanço na área ajudou o Estado a se manter no pódio entre os mais competitivos do Brasil, reduzindo a diferença para os líderes São Paulo e Santa Catarina. O Paraná fez um planejamento para a infraestrutura e, à medida que executamos esse planejamento, o Estado passa a colher os primeiros resultados. E vamos galgar mais degraus, porque estamos em evolução”, afirmou o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Parceria

O vice-governador Darci Piana recebeu o embaixador do Paraguai, Juan Ángel Delgadillo, e tratou dos investimentos em infraestrutura. Piana destacou que o Paraguai é um dos principais parceiros comerciais do Paraná. “Fazemos fronteira, temos a Itaipu Binacional, e uma ponte nova que irá transportar riqueza daqui para lá e vice-versa. Por isso é muito importante termos uma conversa franca, boa e produtiva com os nossos vizinhos”.

Bilateral

O Paraguai é um dos principais parceiros comerciais do Paraná. Na exportação, o Estado vendeu US$ 619,2 milhões em 2023, com destaque para adubo e fertilizantes (16,1%), papel (7,9%), cereais (7,2%) e produtos químicos diversos (6,9%). Já na importação, o Paraná comprou US$ 553,4 milhões do Paraguai, 37,9% de cereais, 12% de soja em grão, 9,2% de carne bovina in natura e 8,9% de produtos químicos diversos. A balança comercial é positiva para o Paraná, com saldo de US$ 65,7 milhões.

Religião

O número de candidatos a vereador e prefeito que usam de forma explícita uma identidade religiosa em seus nomes de campanha cresceu cerca de 225% ao longo de 24 anos. A FSB coletou dados do portal de estatísticas do TSE das últimas sete eleições municipais, entre 2000 e 2024. A pesquisa mostra que o ritmo de crescimento de candidaturas com viés religioso é 16 vezes maior que o de aumento do total de candidaturas nos pleitos locais.

Fábrica

Sapopema terá uma fábrica de fertilizantes nitrogenados (ureia) orçada em R$ 3 bilhões, uma das maiores do segmento no Brasil. Os detalhes do empreendimento foram discutidos em reunião do governador Ratinho Junior (PSD) com investidores ligados à Paranafert. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanhou o encontro. A fábrica poderá produzir 520 mil toneladas de fertilizante por ano, 7% do consumo nacional, e mais 13 mil toneladas de enxofre e derivados.

Candidatos

A eleição de 6 de outubro tem 83 deputados candidatos, incluindo 18 mulheres. São 74 concorrendo a vagas de prefeito, 2 de vice-prefeito e sete de vereador. O número de deputados candidatos é superior às eleições de 2020, quando 59 disputaram vagas de prefeito e 7 de vice-prefeito – 66 no total. No total, 16 partidos lançaram deputados como candidatos. Os partidos com o maior número de deputados candidatos são o PT (18), PL (15), UB (7 candidatos, PP, PSD e Republicanos (6 candidatos cada) e MDB (5). Cidadania, PDT, Podemos, PSB e Psol lançaram três deputados candidatos. Completando a lista, com um candidato cada, estão Avante, PSDB, PV e Solidariedade.