Moro e Leprevost

O deputado estadual Ney Leprevost esteve em Brasília em busca do apoio da cúpula nacional do União Brasil para disputar a Prefeitura de Curitiba em outubro. Segundo informado, Ney ouviu de Antonio Rueda, presidente da sigla, que Curitiba é prioridade para o partido, que já olha para o cenário em 2026. Ainda quem poderá ser indicada como vice de Ney é a deputada federal de São Paulo, Rosangela Moro, esposa do senador Sergio Moro.

No STF

O PT do Paraná protocolou uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Supremo Tribunal Federal pra barrar a lei aprovada na Alep que terceiriza a gestão de mais de 200 escolas no Paraná. A lei foi aprovada pelos deputados estaduais no início de junho com mais de 38 votos favoráveis. Durante a tramitação, professores da rede estadual realizaram greve no Paraná.

Estradas vicinais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná realizou o pregão eletrônico para contratar a conservação e pavimentação poliédrica da PR-471 em Guaraniaçu. Participaram seis empresas, com duas sendo desclassificadas por apresentarem propostas iniciais acima do valor máximo estimado. Foi declarada melhor classificada a empresa Ferdado Engenharia Civil Ltda., com proposta de preços de R$ 9.139.789,00.

Cohapar I

Para auxiliar a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) a melhorar sua governança organizacional no que diz respeito a seus três pilares – liderança, estratégia e controle -, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná homologou a emissão de 21 recomendações à entidade. As ações foram indicadas pela Quinta Inspetoria de Controle Externo (5ª ICE) da Corte, após a unidade técnica realizar fiscalização sobre o assunto junto à estatal no âmbito do Plano de Fiscalização (PAF) 2024-2025 do órgão de controle.

Abin paralela

A Polícia Federal cumpriu ontem (11), mandados de prisão e de busca e apreensão no âmbito da Operação Última Milha, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas, utilizando-se de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PF, o advogado de Curitiba Roberto Bertholdo estava entre aqueles espionados ilegalmente pela “Abin paralela”.

Críticas

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos), alertou que os projetos de lei que tratam da reforma tributária são “potencialmente prejudiciais ao país”. Segundo ele, os tributos simplificação nem diminuição os impostos para a população. “Não teremos grandes novidades para o contribuinte em 2025. Vai ser um período, basicamente, para as empresas, as prefeituras, os estados se adaptarem às novas normas. Em 2026, deverá funcionar com um teste de 1% apenas”, disse.

Em agosto

A Loja Maçônica Vigilantes do Oeste promove no dia 13 de agosto, o 2º Simpósio Sociedade, Cidadania e Ação, das 08h30 às 13h30, no auditório da Unipar de Cascavel. O encontro contará com palestras de Fernando Luís Schüler – “Cenário político e social do Brasil e a liberdade: Uma leitura técnica e política”; Christiam Lohbauer – “Os desafios da polarização e da relativização moral na política no Brasil atual”; e Ricardo Jobim – “A democracia, a liberdade e os direitos individuais na política e na sociedade”.

Renato Silva

Para encerrar a rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel, o O Paraná publica na edição do fim de semana, entrevista com Renato Silva. Nesta primeira rodada foram entrevistados Fernando Mecabô, Edgar Bueno, Marcio Pacheco, Fernando Mantovani e Professora Liliam, que responderam questionário/pesquisa que fez a classificação do posicionamento político-ideológico de quem pretende disputar o comando da prefeitura da Capital do Oeste.