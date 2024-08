Local de votação

Eleitores que queiram alterar temporariamente seu local de votação têm até sexta-feira (22) para solicitar a mudança junto à Justiça Eleitoral. A troca só pode ser feita para seções localizadas no mesmo município onde o eleitor está inscrito. Segundo o TSE, a mudança é adotada para “permitir que pessoas, em razão do trabalho ou de dificuldades de locomoção, possam votar em seções eleitorais diferentes das que estão registradas”.

Ratinho em Foz

O governador Ratinho Junior segue marcando presença na terra das Cataratas. Nessa quinta-feira (22), Ratinho estará em Foz do Iguaçu para participar do II Seminário de Diretores. Ele falará com os gestores das escolas sobre o resultado do Ideb de 2023 e vai anunciar novos investimentos na rede estadual. São R$ 100 milhões para pequenas reformas e reparos, R$ 120 milhões para aquisição de 10 mil ares-condicionados, fornos combinados e lava-louças.

Auditorias

Os municípios de Céu Azul e Santa Tereza do Oeste receberam uma equipe do Tribunal de Contas do Paraná que executam auditorias na área da Assistência Social. O objetivo da fiscalização é avaliar os serviços de proteção básica de assistências sociais prestados pelos municípios. A auditoria possui caráter operacional, o que significa que, caso sejam detectados problemas, serão indicadas soluções aos responsáveis na forma de recomendações.

Eles e Elas

Do total de 456.310 candidaturas registradas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as eleições municipais de 2024, 155 mil são de mulheres e 301.310 são de homens. Desses totais por gênero, 74.355 são mulheres não negras, 80.645 mulheres negras, 159.942 homens negros e 141.368 homens não negros.

Identidade religiosa

O número de candidatos a vereador e prefeito que usam de forma explícita uma identidade religiosa em seus nomes de campanha cresceu cerca de 225% ao longo de 24 anos. Em 2000, o número de candidaturas com identidade religiosa foi de 2.215, em termos absolutos. Já em 2024, chegou a 7.206, ou seja, 1,6% do número total de candidatos inscritos para concorrer às eleições de outubro.

Evangélicos na frente

Os nomes de candidatos com títulos relacionados à religião evangélica são a maioria das candidaturas com identidade religiosa. Nas eleições deste ano, os termos mais recorrentes são: pastor (2.856), irmão (1.777), pastora (862), irmã (835) e missionária (247). Juntos, eles somam 6.557 candidaturas, o que dá mais de 91% do total de candidaturas identificadas com alguma religião.

Candidaturas únicas

Em 214 Municípios do Brasil, o candidato ao cargo de prefeito poderá ser eleito com apenas um voto. Isso porque, para as eleições municipais de 2024, essas cidades possuem apenas um candidato registrado. Na série histórica de 2000 a 2024, esse é o maior número de candidaturas únicas na disputa pelas prefeituras. O cenário dobrou na comparação com 2020, quando essa situação ocorreu em 107 Municípios.

Cartórios

O Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação do Exame Nacional dos Cartórios. Candidatos e candidatas a exercer os serviços notariais e de registro terão de obter aprovação no exame nacional para se inscrever nos concursos locais. O objetivo é aumentar a uniformidade, a idoneidade e a qualidade dos cartórios extrajudiciais.