Liberdade de imprensa

O senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS), relator da PEC da liberdade de imprensa, declarou em plenária que “a liberdade de expressão é imprescindível a qualquer ambiente onde, sem censura nem receios, opiniões e ideologias diversas possam ser manifestas e contrapostas, caracterizando um processo de formação do pensamento político em sentido amplo”.

Liberdade de imprensa II

No parecer favorável à liberdade de imprensa, Oriovisto garante às empresas de comunicação social isenção de responsabilidade na esfera cível, quando difundirem, em qualquer de seus veículos, atribuição de ato criminoso a terceiros feita por algum de seus entrevistados. “É nosso dever, na condição de legisladores, buscar aperfeiçoar o ordenamento jurídico para garantir a manutenção e o fortalecimento das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa”.

Embaixada

A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal aprovou a indicação da diplomata paranaense Eugênia Barthelmess para o cargo de embaixadora do Brasil em Angola. A diplomata, que atualmente é embaixadora em Singapura, nasceu em Curitiba em 1959. Filha dos professores universitários, em 1981 obteve bacharelado e licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). No ano de 1986, concluiu mestrado em Letras pela mesma instituição.

Turismo global

Presidente da Comissão de Turismo da Câmara, o deputado Paulo Litro (PSD) participou em Barcelona da 121ª Reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo), que debateu as tendências do turismo global e seu impacto no desenvolvimento econômico. “Esses encontros são fundamentais para que possamos adotar políticas públicas eficazes e inovadoras, que posicionem o Brasil como um líder no turismo sustentável”, disse.

Rodovia dos Minérios

Duplicação da Rodovia dos Minérios, entre Almirante Tamandaré e Curitiba atingiu a marca de 88,08% de execução. No trecho também estão em fase de finalização 10 pontes em cinco locais e quatro viadutos em dois locais diferentes. A rodovia recebe diariamente um grande volume de tráfego de Curitiba e Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul e a região do Vale do Ribeira.

Contra dengue

O Estado vai inaugurar ainda em julho em Foz do Iguaçu e Londrina, a Biofábrica Wolbachia, uma das principais estratégias e uma nova tecnologia no combate à dengue e outras arboviroses. A biofábrica contará com a parceria do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto WMP (Wolrd Mosquito Program) e das prefeituras das duas cidades.

A reforma

O deputado federal Beto Preto (PSD) apresentou 17 emendas ao Projeto de Lei Complementar 68/2024, que trata da reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados. As iniciativas são voltadas especialmente para a desoneração de serviços de saúde.

Imposto zero

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária, com várias mudanças em relação ao projeto original. Entre os pontos principais do texto, que agora segue para análise do Senado, está a inclusão de todos os medicamentos em alíquotas reduzidas. O texto inclui uma lista de 383 medicamentos que vão ter imposto zero.