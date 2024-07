Jornal diário

A publicação do extrato do edital de licitação no diário oficial do ente licitante e em jornal diário de grande circulação continua sendo obrigatória. Essa é a orientação do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). A ampla divulgação implica em maior controle social, mais fiscalização e transparência.

Jornal diário II

O Ministério Público de Contas (MPC-PR) ressaltou que lei municipal não pode limitar a publicação do extrato do edital de licitação no diário oficial, ao Portal Nacional de Contratações Públicas e ao portal da transparência municipal, pois é necessário observar, igualmente, a exigência de publicação em jornal local de grande circulação.

Readmissão

A fábrica de fertilizantes em Araucária (Ansa) readmitiu 214 funcionários dispensados em 2020. Eles foram recontratados após acordo feito pelo MPT, homologado pelo TST. Os trabalhadores são técnicos especializados no funcionamento da planta industrial que volta a operar no segundo semestre de 2025. O diretor de processos industriais e produtos da Petrobras, William França, explicou que os trabalhadores já têm “capacitação e conhecimento necessários” para a retomada da operação da fábrica.

Indenização

A Justiça Federal vai começar a liberar nos próximos dias parte dos recursos da Petrobras referente à indenização do Estado pelo acidente ambiental causado pela empresa no Rio Iguaçu, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, em julho de 2000. Em audiência de conciliação ficou estabelecida a execução imediata de seis projetos: três em Araucária e outros três na bacia do Alto Iguaçu, nos municípios de Contenda, Lapa e Porto Amazonas.

Bancada

O PV fez no último sábado (6), o quinto encontro regional em Foz do Iguaçu. O presidente estadual Raphael Rolim afirma que o partido terá mais de 300 candidatos a vereador e a prefeito nas eleições de outubro. No Paraná, o PV tem uma vice-prefeita e 36 vereadores. O partido espera, pelo menos, triplicar a bancada de vereadores e eleger prefeitos e vices verdes em outubro.

Aprovado

O governo de Ratinho Júnior (PSD) é aprovado por 72% dos curitibanos e desaprovado por 23,6% – não sabe/não opinou (3,8%).O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas divulgado no sábado (6). Entre os conceitos ótima (20,4%) e boa (40,1%), seu governo é aprovado por 60,5% – regular (22,8%), ruim (6,1% e péssima (8,1%) – não sabe/não opinou (2,5%).

Aprovado II

Na mesma pesquisa, o prefeito Rafael Greca (PSD) é aprovado por 74,4% dos curitibanos e desaprovado por 21,8% – não sabe não opinou 3,9%. Entre os conceitos ótima (20,1%) e boa (39,9%), sua administração tem 60% de aprovação; regular tem 26,1%, ruim (5,9%) e péssima (6,3%) – não sabe/não opinou (1,8%).

Em baixa

A aprovação do presidente Lula (PT) é baixa entre os curitibanos: 37% o aprova e 59,3%, desaprova – não sabe/não opinou (3,8%). Entre os conceitos ótima (7,2%) e boa (18,5%), o governo Lula obteve 25,7%, regular (22,4%), ruim (10,3%) e péssima (39,8%) – não sabe/não opinou (1,9%).

Copa Sesc

Vai começar a 2ª edição da Copa Sesc de Futsal Feminino. A competição está com inscrições abertas e será realizada em seis cidades na fase Municipal: Cornélio Procópio, Curitiba, Londrina, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa. As inscrições seguem até 31 de julho. A Taxa de inscrição é de R$ 220,00. Todas as informações estão disponíveis no site https://www.sescpr.com.br.