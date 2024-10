O Banco Central barrou a indicação do cascavelense Valdemar Bernardo Jorge para assumir a presidência da Fomento Paraná. Valdemar foi presidente do partido Republicanos até outubro de 2023 e, por conta disso, teve o nome vedado por conta da Lei das Estatais — que veda a nomeação de quem tenha atuado como Ministro ou Secretário de Estado, ou que tenha participado da estrutura decisória de partido político nos últimos três anos entre outras restrições.

O prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva, e o vice Henrique Mecabô se reuniram ontem (8), com o prefeito Leonaldo Paranhos e parte do primeiro escalão do governo para definir os trâmites da transição de governo que deve ser realizada nas próximas 12 semanas. Nos próximos encontros deverá ser formada a equipe de transição.

Não tem jeito! O discurso pode até procurar demonstrar que “o trabalho foi bem feito” e que não ser reeleito “faz parte do jogo político”. Porém, vereadores não reeleitos e candidatos que superaram a barreira dos 1.000 votos seguem inconformados. A suplência é um alento, mas não é mandato. Agora começa a pressão e as articulações para garantir uma “cadeira no governo municipal” ou para que o eleito seja “convocado” e abra espaço se garantir no mandato.

Capanema A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) protocolou na segunda-feira (7), um projeto de lei que propõe transformar o município de Capanema na “Capital Paranaense do Melado”. Localizada na região sudoeste do Paraná, Capanema se destaca por sua significativa produção, que ultrapassa 400 toneladas do melado por ano, sustentada por cooperativas e nove indústrias de […]

Na Seap

No entanto, Valdemar poderá assumir a Secretaria de Administração e da Previdência do Paraná. O atual secretário Cláudio Stabile iria para a Fomento e Valdemar assumirá a pasta. Além de comandar o Republicanos e depois se filiar ao Novo, Valdemar foi secretário Desenvolvimento Sustentável do Governo Ratinho Junior até maio de 2024.

Auxílio-alimentação

O Governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que atualiza valores do auxílio-alimentação e implementa o benefício para categorias que ainda não recebiam. Ele vai passar a alcançar 68 mil servidores. Atualmente, cerca de 58 mil servidores de quadros próprios do Estado já contam com o benefício, no valor de R$ 634,74. Eles vão receber um acréscimo de R$ 200, totalizando R$ 834,74.

Ducci neutro

O deputado federal Luciano Ducci (PSB), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição para prefeito de Curitiba, irá se reunir na quinta-feira (10) com os partidos que formaram a sua coligação PSB, PT, PV e PCdoB, para analisar que rumo tomará diante do segundo turno. O mais provável é que adote a neutralidade diante da disputa entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB).

Efeito Bolsonaro

O PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase dobrou seu número de votos para vereador em seus candidatos na eleição de 2024 na comparação com 2020. O partido recebeu 9,7 milhões de apoios para seus candidatos às câmaras municipais, ante 5,1 milhões de 4 anos atrás. Apesar da alta, a legenda ficou em 4º lugar no ranking geral, perdendo para o líder MDB, que angariou 11,2 milhões de votos para seus candidatos a vereador.