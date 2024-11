Governador em Foz

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) estará hoje (26), em Foz do Iguaçu, onde participa da abertura da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares. O CNCG é um colegiado que discute segurança pública a partir das experiências das PMs de todos os estados e do Distrito Federal. Um dos destaques será a apresentação do Projeto Falcão, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná.

Novo distrito

As comunidades de Ouro Preto e Sol Nascente, de Toledo, participam de votação para criação de um novo distrito envolvendo as duas localidades. Os eleitores votaram no domingo (24). Em Sol Nascente foram 30 votos, totalizando 29 favoráveis e um contrário. Já em Ouro Preto foram 266 votos, sendo todos favoráveis.

Ouro Preto

Agora, será apresentado um projeto de lei na Câmara de Toledo para a instalação do novo distrito de Ouro Preto de Toledo. O texto deverá passas pelas comissões pertinentes e ser votado em plenário, para então ser sancionada pelo prefeito e assim, oficializado o novo distrito. A proposta de transformação dessas localidades em distrito tem como objetivo aumentar os investimentos em áreas essenciais como saúde e educação, além de outros investimentos.

Braços cruzados

Servidores do IDR-Paraná lotados na estrutura existente em Santa Tereza do Oeste cruzaram os braços, ontem (25), em protesto contra o corte no transporte dos trabalhadores, entre os quais servidores públicos, estagiários e bolsistas. Conforme o Governo, o cancelamento do transporte vem ao encontro de uma resolução da Secretaria de Administração e Previdência, que veda a utilização de veículos oficial para o provimento de serviços de transporte individual ou coletivo da residência para o trabalho ou vice-versa. Um protesto está programado para ocorrer nesta terça-feira (26).