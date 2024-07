A Secretaria de Estado da Educação divulgou nova chamada complementar à 2ª convocação do processo de seleção para o Ganhando o Mundo. A chamada complementar para o Ganhando o Mundo 2025 levará 1.200 alunos para estudarem no exterior. Esta é a maior edição do programa Ganhando o Mundo. Com destinos definidos para Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

Museu

O governador Ratinho Júnior (PSD) e o presidente do Pompidou, Laurent Le Bon, assinaram acordo para a construção do Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu. Será a primeira antena (unidade descentralizada) do museu das Américas e será erguido em um terreno perto do Aeroporto Internacional, área doada pela concessionária que explora o terminal. Será o primeiro museu com bandeira internacional do Brasil. O projeto foi concebido e viabilizado pela Secretaria Estadual da Cultura.

Paraná seguro

O Paraná está entre os estados brasileiros que mais investem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Entre 2019 e 2022, o estado executou 71% do valor recebido, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio Grande do Sul. Os recursos, que somaram R$ 174,5 milhões de 2019 a 2023 e foram destinados para a compra de equipamentos, valorização dos servidores e programas específicos como o Programa Prumos. A expectativa é que em 2024 o Paraná receba R$ 42 milhões do FNSP.

Cocaína

A Receita Federal apreendeu 835 kg de cocaína no porto de Paranaguá em 2024, o dobro dos 407 kg registrados em 2023. A última apreensão foi de 71,5 kg, ocorrida na sexta-feira (12), onde a droga estava escondida na estrutura de um contêiner vindo do porto de Valência, na Espanha. Em 2023, até 28 de julho, foram 13 apreensões totalizando 407 kg de droga. A maior apreensão deste ano ocorreu em 10 de junho, com 86 kg de cocaína encontrados em dois contêineres com carne de frango, destinados à África do Sul e à Holanda.

Aumentos

O projeto de lei que garante reposição salarial e aumento para os serventuários da justiça foi aprovado pelos deputados e seguiu para sanção governamental, o que deve acontecer antes do dia 20 para que o aumento entre já na folha de pagamento de julho. O projeto prevê um reajuste de 8,03% em três parcelas de 2,61%, aplicadas retroativamente a janeiro e nos meses de julho e novembro de 2024. Também foram aprovadas propostas para que os servidores do MP, TCE e Alep também tenham o salário corrigido, acompanhando o reajuste da justiça, como é de praxe.

Pressão

O presidente do Paraguai, Santiago Piñera, está na maior pressão junto do governo brasileiro para inaugurar, o quanto antes, a segunda ponte no Rio Paraná, mesmo e apesar de que as obras complementares (acessos e aduanas) nos dois lados da fronteira devem levar um ano para serem entregues.

Vou conversar

O ministro Carlos Lupi (Previdência), presidente do PDT, recebeu o deputado Goura (PDT-PR) e o ex-senador Roberto Requião (Mobiliza) que defendem aliança entre os dois partidos na disputa pela prefeitura de Curitiba. Lupi prometeu uma resposta até final de julho.