Escolas estaduais

Os pais ou responsáveis pelos estudantes das mais de 2 mil escolas estaduais do Paraná devem atualizar, até 19 de agosto, os dados deles no cadastro escolar. A atualização é um procedimento obrigatório realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seed), e deve ser feita online, na área de acesso do aluno, ou na escola onde o aluno está matriculado.

Matrículas 2025

Segundo o coordenador estratégico de Governança de Dados Educacionais da Seed, Flávio Faversani, é a partir da atualização cadastral que será preparada a matrícula para 2025. “Dentro desse prazo, os pais devem acessar a área do aluno ou ir à escola onde o filho está matriculado para solicitar a atualização cadastral”, afirmou.

Mercado de trabalho

Mercado de trabalho paranaense cresceu 72,5% em junho. Foram gerados 13.572 novos empregos no Paraná no mês de junho, conforme mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Segundo análise da Fecomércio-PR, o mercado de trabalho paranaense está bastante acima da média nacional, que registrou 201.705 novas vagas e crescimento anual de 29,55%.

Mercado de trabalho II

O setor de Serviços foi o que mais gerou empregos, com saldo de 7.804 vagas em junho. Maringá foi a cidade com maior crescimento nos empregos com carteira assinada e registrou elevação de 203,3% em relação a junho de 2023. Com 8.247 contratações e 7.695 demissões, o saldo no município foi de 552 postos de trabalho.

Show no Guairão

A banda mineira Pato Fu vai celebrar os 30 anos de carreira com show no Guairão, em Curitiba, neste sábado (10). O grupo surgiu em Belo Horizonte, em 1992, já lançou 13 álbuns e cinco DVDs, ganhou prêmios, coleciona diversos hits, já rodou o mundo e segue na estrada com a turnê comemorativa. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 (meia-entrada) no Disk Ingressos.

Homenagem

A Assembleia Legislativa do Paraná vai homenagear a ginasta curitibana medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, Julia das Neves Botega Soares. “Julia, com apenas 18 anos, conquistou a todos nós com sua estreia nas Olimpíadas, trazendo o bronze para o Brasil. É muito orgulho para nós paranaenses, que sabemos da dura batalha que a jovem fez para alcançar essa medalha”, destacou a deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), que lembra que o pai da atleta chegou a vender balas na rua para poder custear seus treinos.

Vagas de emprego

O Paraná tem 18,8 mil vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador. A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.691). Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.

Eleições

A disputa municipal deste ano terá ares de competição nacional diante dos múltiplos interesses em jogo. Partidos de centro lutam para ganhar musculatura Brasil afora e, assim, mais protagonismo no plano federal. A corrida também mobilizou os dois principais líderes políticos do país. Lula e Jair Bolsonaro entraram firmes em algumas campanhas municipais e, até agora, cumpriram os seus objetivos.