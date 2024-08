Energia verde

Uma série de reportagens produzidas pela Agência Estadual de Notícias (AEN) será publicada a partir da semana que vem, às terças-feiras. A série “Paraná, Energia Verde que Renova o Campo” vai mostrar o dia a dia desse trabalho, com histórias de produtores e cooperativas agroindustriais que viram um avanço na produção e no lucro de suas propriedades ao aderir à geração própria de energia renovável.

RenovaPR

Com o RenovaPR, o Paraná deu um salto na geração distribuída no campo. Das 34.483 usinas fotovoltaicas ou de biogás instaladas no Estado desde 2009, 28.348 unidades foram implantadas nos últimos três anos, no período de vigência do programa. Com isso, o Paraná se tornou o segundo maior estado em potência instalada na área rural, com 753 MW, e o terceiro com o maior número de unidades geradoras próprias no meio rural.

Paraná Inovador

Na primeira edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), o Paraná aparece como o terceiro estado mais inovador do País, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina. Recentemente o Paraná também foi reconhecido como um polo de inovação e inteligência urbana. Esta posição foi reforçada com a publicação do ranking TOP7 pelo Fórum de Comunidades Inteligentes do Canadá (IFC), em junho.

Deste ano não

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) desistiu de concorrer à Prefeitura de Curitiba nas eleições municipais deste ano. “Estou até animado com as últimas pesquisas de opinião pública que apontam um crescimento sólido da nossa pré-candidatura, mas há outros fatores que dificultam”, disse Beto Richa a jornalistas, em entrevista coletiva também transmitida via redes sociais.

Voo direto

O intercâmbio de turistas entre Paraná e o Paraguai vai melhorar com a conexão aérea direta, sem escalas, entre os aeroportos internacionais Afonso Pena (Região Metropolitana de Curitiba) e Silvio Pettirossi (Assunção). As passagens já estão disponíveis para venda pela Azul Linhas Aéreas. O novo voo terá frequência de duas vezes por semana, às terças-feiras e sábados.

Benefícios fiscais

Deputadas e deputados estaduais do Paraná aprovaram a iniciativa que alivia certas obrigações fiscais de empresas que atuam no Rio Grande do Sul, a fim de facilitar a reconstrução da região afetada pelas enchentes em maio. O projeto de decreto legislativo 6/2024 prorroga por 60 dias o prazo de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) por empresas com unidades no estado gaúcho e que recolhem ICMS no Paraná.

Benefícios fiscais II

O adiamento tem como objetivo, segundo o Governo, auxiliar empresas que, além de lidarem com os desafios operacionais impostos pelas enchentes, precisam cumprir suas obrigações tributárias acessórias. No caso de empresas localizadas no Rio Grande do Sul que devem ICMS no Paraná por substituição tributária, também há o benefício de prorrogação por dois meses no prazo de pagamento do ICMS referente aos vencimentos de maio e junho de 2024.