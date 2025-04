Dia Internacional da Hemofilia: Conscientização e Ação Global

Cascavel - Todo dia 17 de abril, o mundo em torno do Dia Internacional da Hemofilia, uma data que visa aumentar a conscientização sobre essa condição genética e promover a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Neste ano, a AMC (Associação Médica de Cascavel) se junta a essa importante campanha, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes.

A hemofilia é uma doença hereditária que afeta a capacidade do sangue de coagular, resultando em sangramentos prolongados e, em alguns casos, complicações graves. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a hemofilia afeta aproximadamente um em cada 10 mil nascimentos. Estima-se que existam cerca de 400 mil pessoas com hemofilia em todo o mundo, sendo que a maioria delas vive em países em desenvolvimento, onde o acesso a tratamentos adequados é limitado. A OMS destaca que a falta de diagnóstico e tratamento pode levar a sérias consequências para a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

No Brasil, o Ministério da Saúde tem se empenhado em melhorar o atendimento a pessoas com hemofilia. Segundo dados do ministério, existem cerca de 25.000 pessoas diagnosticadas com a condição no país. O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece tratamento gratuito, incluindo a profilaxia com fatores de coagulação, que é fundamental para prevenir hemorragias e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.