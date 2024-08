“Desistência de peso”

Não se falou de outra coisa em Cascavel, ontem (28), que uma candidatura de peso “graúdo” terá profunda mudança com a troca do candidato a prefeito. Como as pesquisas sérias mostraram que a derrota é praticamente inevitável, um novo (mas carimbado político) assumiria o posto na vice e o atual candidato à vice-prefeito assumiria a cabeça de chapa. Naturalmente, tudo ficou no campo das especulações, porém, sempre onde há fumaça teve, tem ou terá fogo! Estamos de olho!

Propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral ‘gratuita’ em rádio e TV inicia sexta-feira (30). Para os candidatos ao cargo de prefeito os programas terão 10 minutos de duração em dois horários, seis dias por semana. Na TV de 13h até 13h10 e das 20h30 às 8h40. No rádio das 7h às 7h10 e do 12h até 12h10. Cada uma das quatro coligações com candidato ao cargo no executivo terá um tempo determinado.

Tempo

Um sorteio definiu a ordem de exibição dos candidatos a prefeito no primeiro dia, a primeira propaganda a ser exibida tanto no rádio como na TV com o tempo de 3’31 será do candidato Renato Silva, do PL, que terá 3 minutos e 31 segundos. A segunda será da candidata professora Liliam, do PT, com tempo de 1’55. A terceira é do candidato Marcio Pacheco, do PP, com tempo de 2’15; a quarta será o candidato Edgar Bueno, PSDB, com o tempo de 2’16.

Vereadores

Os candidatos a prefeito também terão 42 minutos por dia divididos em pequenas chamadas em horários intercalados, inclusive aos domingos. Os candidatos ao cargo de vereador terão inserções diárias com tempo de 28 minutos também intercalados de segunda a domingo.

Impugnação

O Ministério Publico Eleitoral apresentou à Justiça Eleitoral uma ação de impugnação de registro de candidatura contra o ex-vereador de Cascavel, Ganso Sem Limites. Segundo a peça assinada pelo promotor Flávio de Oliveira Santos, o ex-vereador que é candidato pelo PSD, deveria ser declarado inelegível por conta de uma condenação da própria Justiça Eleitoral de Cascavel. Os advogados do ex-vereador deverão apresentar defesa.

Plenária Itinerante

A Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Cascavel Econômico Sustentável), realiza no dia 30 de agosto, a partir das 12h, uma plenária itinerante. O encontro será realizado no Sinduscon Paraná Oeste. Entre as presenças confirmadas, está o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos que deverá discutir a nova concessão dos lotes 3 e 6 das rodovias integradas do Paraná, o PR Vias.

Santa Lúcia

O Tribunal de Contas do Paraná julgou procedente uma denúncia e multou o prefeito de Santa Lúcia, Renato Tonidandel (gestão 2021-2024), por fazer autopromoção nas redes sociais. Segundo a decisão, o prefeito teria utilizado a máquina pública do município para autopromoção, bem como por ter usado de publicidade que deveria ser sido “unicamente institucional e educativa” para enaltecer sua figura e a de outros agentes políticos.

Decisão favorável

Os ministros do TSE negaram provimento aos recursos que pediam a condenação do deputado federal pelo Paraná Toninho Wandscheer (PP) pelas práticas de abusos de poder político e econômico, cumulados com compra de votos e utilização de agente político na campanha de 2022. O relator do processo, ministro Floriano de Azevedo, considerou que os fatos não apresentam elementos concretos que permitam cogitar abuso de poder econômico nos moldes definidos na legislação.