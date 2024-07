Convenção alterada

O Partido Progressistas alterou a data da realização da convenção partidária da sigla, em Cascavel. Inicialmente, o evento que seria realizado na próxima quinta-feira (25), foi alterado para a próxima terça-feira (30), às 18h30, no Clube Tuiuti, em Cascavel. No evento será homologada a candidatura de Marcio Pacheco à Prefeitura de Cascavel e também a chapa de vereadores do PP.

Licitação

A Prefeitura de Cascavel realiza nessa quinta-feira (25), o processo licitatório para escolher a empresa que irá realizar a pavimentação da Rua Jacarezinho, em Cascavel. O valor total para a licitação é de R$ 1.894.577,49, mas o preço pode diminuir dependendo da concorrência. Segundo informado, ainda não há prazo de quando será realizada a obra.

Eleições Foz

A Radar Inteligência divulgou pesquisa de intenção de voto em Foz do Iguaçu. Segundo os números do cenário estimulado, Paulo Mac Donald (PP) aparece com 44,6%, General Silva e Luna (PL) somou 17%, Sâmis da Silva (PSDB) teve 9,3% e Airton José (PSB) teve 8,0%. Além destes, Dilto Vitorassi (PT) teve 4,2%, Sérgio Caimi (PMB), Zé Elias (União Brasil) e Latinha não atingiram 2%. Brancos e nulos, 2,7, outros 11,2% não opinou. A pesquisa foi registrada no TRE/PR sob o n° 04712/2024.

Pesquisa registrada

O Instituto SDS Pesquisas registrou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), uma pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais de 2024 em Santa Tereza do Oeste. A pesquisa foi registrada sob o n° PR-06945/2024 e deverá ser divulgada após o dia 28/07/2024.

Medidas educação

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná homologou a emissão de 13 recomendações para 23 municípios. O objetivo das medidas é melhorar a qualidade da educação básica oferecida por essas prefeituras. Na região oeste, os municípios que receberam as recomendações são: Catanduvas e Santa Tereza do Oeste.

Acostamento

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) vai apresentar em agosto, na volta das sessões na Assembleia Legislativa, projeto de lei que torna obrigatória a execução de obras de acostamento nas rodovias do Paraná. Segundo a proposta, a lei vai “estabelecer a obrigação de previsão de acostamento na elaboração e contratação de projetos de engenharia para execução de novas obras de pavimentação asfálticas nas rodovias estaduais”.

Consultas populares

No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, eleitoras e eleitores de cinco municípios não escolherão apenas candidatas e candidatos que ocuparão os cargos de prefeito e vereador, mas também deverão participar de consultas populares sobre questões relacionadas diretamente à localidade onde moram.

Consultas populares II

As consultas populares estão previstas na Constituição Federal e permitem que as cidadãs e os cidadãos opinem sobre assuntos específicos do município. Em Belo Horizonte (MG) os eleitores também participarão de um referendo sobre a mudança da bandeira da cidade. Em São Luís, no Maranhão, o eleitorado irá debater o passe livre a partir de 2025.