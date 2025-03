Coluna OAB Cascavel

OPORTUNIDADE

Cascavel - A OAB Cascavel terá a honra de sediar o II Congresso Paranaense de Mediação, um evento de grande relevância para a advocacia no estado. Após uma primeira edição de sucesso realizada em Curitiba, o congresso chega ao interior, reforçando a importância da mediação e ampliando o acesso ao conhecimento jurídico de qualidade. Essa conquista reflete o trabalho da Subseção de Cascavel na disseminação de métodos adequados de resolução de conflitos. O evento será nos dias 5 e 6 de maio, com palestrantes renomados. As inscrições estão abertas até 30 de abril pelo site da OAB Cascavel.

A OAB Cascavel sediará, no dia 28 de março, o I Encontro da CEX – Comunidade dos Experts em Condomínio – Região Sul. O evento gratuito reunirá especialistas para debater os principais desafios da gestão condominial e do direito imobiliário. Com sete painéis ao longo do dia, o encontro abordará temas como locações de curta temporada, mediação de conflitos e normas para veículos elétricos. Inscrições gratuitas pelo Sympla.