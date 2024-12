Coluna OAB Cascavel

A OAB Cascavel realizou com sucesso a campanha OAB em Via Pública, arrecadando 930kg de alimentos, que serão destinados ao Grupo Vozes da Inclusão e à Associação de Mães de Autistas de Cascavel (AMAC). Além dos alimentos, roupas também foram arrecadadas e serão entregues à Apofilab. A ação contou com a colaboração da Tarobá, Mercados Muffato e Open Veículos.

Na próxima sexta-feira (13), ocorrerá a 2ª edição do Prêmio Cidadão da Paz, promovido pela Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos. O evento irá celebrar cidadãos e instituições que fazem a diferença no desenvolvimento e bem-estar da nossa comunidade. Os premiados serão selecionados com base em relevância e impacto social. A participação é gratuita e aberta ao público.

Foi realizada a última reunião da gestão do Dr. Alex Gallio na OAB Cascavel na última segunda-feira (09). O encontro celebrou as conquistas e avanços da gestão, que fortaleceram a advocacia local. Também marcou a chegada da Dra. Silvia Mascarello Massaro e sua equipe, que assumem a presidência da subseção. A OAB Cascavel deseja uma gestão próspera e de muitos êxitos aos novos membros da diretoria.

Na noite da última quinta-feira (5), a Associação Médica de Cascavel (AMC) reuniu médicos e convidados para celebrar um marco histórico: o lançamento do livro em homenagem aos 55 anos da entidade. A obra resgata a trajetória da medicina em Cascavel e na Região Oeste do Paraná, registrando memórias e conquistas que conectam o passado, […]

PcD O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) comemorou nas redes sociais a aprovação do projeto que reconhece os portadores de fibromialgia como Pessoas com Deficiência (PcD). A medida assegura a essas pessoas os mesmos direitos e garantias previstos em lei para pessoas com deficiência. “Tive a honra de contribuir com essa iniciativa, que une o […]

AÇÕES DE BEM-ESTAR DA CAA-PR

A CAA-PR (Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná) tem se destacado com ações voltadas para o bem-estar dos advogados, como as campanhas de vacinação, que já aplicaram mais de 2,8 mil vacinas e mais de 4,3 mil atendimentos em seu escritório compartilhado. Confira mais detalhes na revista, acessando o link que consta no site da OAB Cascavel.

FC CASCAVEL

Na noite de quinta-feira (05), a sede da OAB Cascavel recebeu a apresentação do elenco do Futebol Clube Cascavel, com a entrega dos novos uniformes da Serpente Aurinegra. Um momento especial para celebrar o time e sua preparação para a próxima temporada. A OAB Cascavel deseja ao clube um ano de muitas vitórias e conquistas.

REUNIÃO DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO PENAL

A Comissão de Execução Penal realizou, na última quarta-feira (04), uma reunião de encerramento das atividades de 2024 para discutir assuntos relacionados às suas funções. O encontro proporcionou uma valiosa troca de ideias, análise de temas relevantes e o alinhamento de ações para fortalecer a execução penal.