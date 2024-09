Coluna OAB

DIREITO DA PCD

No dia 21/09, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, ocorreu a 2ª edição OAB Cascavel em Via Pública. O evento foi realizado no Pátio da Igreja Matriz, com objetivo de conscientizar sobre os direitos da pessoa com deficiência. No dia do encontro, também se iniciou a coleta dos alimentos para doação. A doação será feita aos representantes das entidades Grupo Vozes da Inclusão e Amac (Associação de Mães de Autistas de Cascavel).

DOAÇÕES

É possível doar para a campanha “OAB Cascavel em Via Pública” até o dia 1º de dezembro. Os pontos de coleta estão nos mercados Muffato e na OAB Cascavel. Estão sendo arrecadados arroz, feijão, açúcar, óleo e leite. A entrega será feita no dia 03 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na edição passada, em torno de 100 famílias foram beneficiadas com, aproximadamente, 850 kg de alimentos.

DIREITO DAS FAMÍLIAS

O Workshop de Direito das Famílias ocorreu no dia 20 de setembro, na sede da OAB Cascavel. O evento, que iniciou às 08h e finalizou Às 17h, foi promovido pela Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da entidade e contou com palestrantes renomados: Marcelo Burguer; Daniela Delfino; Mayara Martins Moraes; Carlos Piavnoski e Maria Julia Cardoso.