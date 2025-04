Coluna Isto Posto: PALAVRAS AMANCEBADAS

Cascavel - “Licitação” não rima com “sacanagem”. (Não gosto dessa expressão, mas muitas vezes seu uso é inapelável.) Não rimam, mas estão – as duas palavras – cada vez mais íntimas. No Brasil, essa intimidade vem sendo notada há muito tempo, mas agora e infelizmente, também “amancebaram-se” aqui por Cascavel. Reportagem deste nosso O Paraná, edição de sábado, revela que ao invés de se exigir completa e imediata correção da indecência feita na Carlos Gomes – que chamam de obra – buscam tolerância através de mais prazos e, mais recursos já foram citados. Aquilo ali foi – a exemplo do asfalto deteriorado da cidade – a exemplo dos 43 milhões em ônibus para as empresas – dos pneus que também vão ganhar – do trânsito tumultuado – dos ridículos pontos de ônibus que mais parecem barracas de hortaliças – da falta de linhas urbanas – do mercado inacabado – dos congestionamentos das UPAS – do há tanto esperado transporte seletivo – e tantas coisas outras – mais uma herança de Leonaldo Paranhos, hoje arranchado na Secretaria de Turismo. Assim e então cabe-nos perguntar, já que a Câmara não pergunta e não age: “Pra que licitação?” Para que o que foi contratado não seja cumprido? Já não bastaram ao longo dos anos os massacrantes e suspeitos “aditivos do lixo”, que debocham até hoje da população? Aceitam um determinado preço numa concorrência e depois, na maior “cara dura” aplica-se aditivos sobre aditivos, obrigando-nos a usar, embora contragosto, a expressão “sacanagem”? É preciso lembrar que embora a degenerescência brasileira esteja a envolver muitos setores da área pública, não pode e não deve ser ela modelo moral que venha aniquilar o que se entende por escrúpulos.

GRIFE

Mais um escândalo envolvendo o nome de Gilmar Mendes, ministro do STF, anda rolando na Internet. Está ele, segundo a denúncia, envolvido com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) através de um contrato milionário firmado com o Instituto IDP, do qual Gilmar é sócio. Vão exigir “o que” dos juízes em campo?

FOLHETINS

“Curitiba tem o germe do fascismo”. Esse foi apenas um dos insultos proferidos contra a Capital do Paraná, de parte de Gilmar Mendes, discípulo de Fernando Henrique Cardoso e por ele nomeado para o STF. Em tempo: Vereador de Curitiba entra com pedido de cassação de titulo concedido certa vez a Gilmar.

Ao pegar uma carona política na pasta “Turismo”, do Governo do Estado, o novo Secretário está abraçando a Área com 6,5% de crescimento, um índice maior do que o ocorrido em Minas Gerais, que foi de 1,5% e também maior até do que o do Rio de Janeiro, que foi de 3,1%. Guardemos esse número para compara-lo depois ao resultado que surgirá: “Profícuo ou improfícuo”?

Walter Parcianello deverá ser nomeado Secretário de Cultura de Cascavel. Nos parece uma boa escolha de parte do prefeito Renato Silva. Espera-se que o partido de Parcianello, MDB, não queira interferir na gestão para atrapalhar o irmão do Frangão. Que o deixe trabalhar.

Ao passar por vários trechos da Rua Fortaleza, em Cascavel, constata-se que o que foi alertado no passado sobre a chamada “operação tapa-buraco” hoje se confirma… Remendos desnivelados e buracos que criam a expectativa de bons lucros às oficinas. Quanto a “Administração Paranhos” pagou pela tal máquina inoperante chamada de “tapa-buracos”? Uma incógnita que parece não interessar a Câmara de Vereadores, protocolarmente apontada como fiscal da “coisa pública”. E pergunta-se: Só a Rua Fortaleza?