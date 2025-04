Coluna Isto Posto: O COLIBRI!!!

Cascavel - O “Queixada” é um amigo conhecido por outros amigos por frequentar quase que diariamente, ao final das tardes, a rodinha de um confortável barzinho. Curioso é que o nome dele ninguém sabe, sabe-se apenas o apelido – Queixada – e nunca nenhum dos amigos procurou saber nem seu nome e nem mesmo a razão do apelido. Na roda de companheiros apenas se sabe que trabalha com venda de adubo. O Queixada é um sujeito calmo, fala pouco, ri das piadas de cada um, raramente se mete em assuntos que não conhece e, sempre ali, na mesa do bar, há à sua frente um copo, de pequeno pra médio, que chamam de “martelo”, com caninha misturada com Underberg. No dia, há muito tempo atrás, em que a quadrilha “da canhota” deu voz de assalto ao povo brasileiro, anunciando a CPMF – IMPOSTO SOBRE O CHEQUE – após a notícia dada pela televisão, o Queixada sorveu todo o conteúdo que restava no copo, colocou a mão no bolso de trás da calça, retirou um porta-documentos e, dele, retirou o talão de cheques. Devolveu o porta-documentos ao bolso e, ato contínuo, pegou o talão de cheques com as duas mãos e rasgou em pedaços o que dele restava. Devia haver no talão umas dez folhas ainda. Surpresos, nós, seus amigos, perguntamos a razão daquilo e o Queixada respondeu:

– “O meu esses vagabundos não vão levar”!

Levantou e jogou os picados que restaram do talão na lata de lixo. Foram em vão as explicações ao Queixada sobre a ineficácia de sua ação, esclarecendo que a exploração não se limitava a quem passasse um cheque e, sim, a toda sociedade brasileira, pois se tratava de aumento criminoso de impostos, aumento vergonhoso e imoral – algo como “a cara dos partidos da esquerda” e de seus deploráveis inquilinos e ainda dizíamos a ele que a inescrupulosa medida refletiria nos custos de tudo o que se precisa comprar, inclusive até no preço do “martelo com pinga” que ele acabara de consumir e pagar a dinheiro e não em cheque.

“Eu sei” – disse ele – “eu sei”, mas é preciso que todos façam algo, por menor que seja o gesto, como o colibri que, no incêndio da floresta, voava com um pingo d´água no bico e o soltava em cima do fogo, ação embora inútil, mas que era envolvida pelo conceito de que o mal precisava ser combatido, não importando o volume do gesto, tanto que o colibri, ao ser ironizado, respondia: “Estou fazendo minha parte”.

Assim é que, se continuarmos apenas a assistir o bando dos pixulecos demolir nossa Nação, sem nenhuma reação, como as do Queixada ou do colibri… nada mais poderemos almejar se não passarmos a viver em meio a escombros. E o que é pior… “em meio a escombros morais, principalmente.”