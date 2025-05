Coluna Isto Posto: Lembranças

Cascavel - Sergio Faraco, escritor gaúcho, ganhou bolsa na Rússia em 1963. O radio no quarto ele destruiu. O comunismo, que ele disse que adorava, aplicou-lhe três meses em hospital psiquiátrico. Vem de Stalin, decomposto e abjeto líder da revolução Russa, a ideia de que o comunismo só seria vitorioso se os revolucionários se livrassem, sem sentimentalismo, de uma parte da população – o que hoje chamamos de genocídio. Lenin, com o apoio de Trotski, inaugurou o costume de exigir cotas de mortos por região, o que depois Stalin aprimoraria. Isso mesmo, cotas de metas de mortes, “coisa” do comunismo que Lula, Flavio Dino e outros seus semelhantes se declaram amantes. Cuidado com eles.

Mao Tse Tung mandou eliminar pardais, pois segundo ele, dizimavam as lavouras. Determinou à população a bater latas 24 horas. Eliminados os pardais, mortos pela fome, as pragas de insetos fizeram a festa. O imbecil teve que importar os pássaros, para repô-los nas lavouras da sua ditadura chinesa. E o fez até do Brasil. Stalin mandou “rachar a cabeça” de Trotski – seu então companheiro e Amigo – Muy Amigo -– com uma machadinha. A missão foi cumprida no México, para onde Trotski fugiu na tentativa, sem êxito, de escapar da sentença. Historiadores escrevem afirmando que a esposa daquele ser diabólico (Stalin) uma das mais fiéis essências do rei do Inferno junto à humanidade, teria se suicidado.

A história do comunismo geral, que Lula e Dino afirmam estarem apaixonados – tenta desviar a realidade que não foi outra se não a “verdade verdadeira” que conta que foi ela assassinada. E por Stalin. Pelo marido sórdido e desprezível. Assim é que, cuidem-se se conseguirem prosperar aqueles que se dizem embriagados pelo comunismo. Há gente dessa vocação que é capaz de muita coisa brutal, até horripilante, mas não esquecer que junta-se a ela quem é capaz de tudo. Até de vender a própria mãe… e o pior… Há os que vendem a própria mãe, mas não entregam. O comunismo não só a vende… como entrega.

GRIFE

Nada beneficiou tanto os pobres quanto o capitalismo, tanto que ensejou Millor a dizer e deixar escrito: O comunismo é uma espécie de alfaiate que quando a roupa não fica boa faz alterações no cliente.

FOLHETINS

Nos séculos 12 e 13 o uso de sobrenomes ainda não estava estabelecido, por isso Josés, Marias etc. se diferenciavam por apelidos e nomes compostos ou lugares de nascimento. – Bom-Bons com cocaína, Loira Fantasma, gemidos no cemitério, Vampiros que picam a jugular e outras sandices não passam de lendas urbanas, assim como cintos de castidade que também não passaram de lendas. Certas mentiras se tornam históricas e indestrutíveis, como a sobre Nero, enganação histórica que tenta convencer que Ele assistiu ao incêndio de Roma tocando lira, quando, na verdade, nem em Roma se encontrava. (estava em Ancio – praia – a 60 quilômetros)

Patético: Ontem, quarta-feira, faltou dinheiro nos Caixas-Eletrônicos de Cascavel, na hora do almoço. Vários foram tentados…em vão. A grita foi geral. Pessoas deveras prejudicadas em torno de suas necessidades passaram a destratar o sistema e com justíssima razão. Xingamentos gerais. O que mais falta acontecer contra nossa sociedade? Não se respeita mais nada e mais ninguém. Parece que, definitivamente, os brasileiros passaram a ser apenas “pagadores de conta”.

Ex-condenado e ex-prefeito de Cascavel, atualmente como Secretário Estadual, aparecendo bastante na internet. Seria isso promoção pessoal?? Espaço à disposição para resposta. E dando a idéia de eterno político profissional, aparece até de Roda Gigante em parque de diversões, acenando prá todos, lá de cima. Está na Rede. Um vivente, aqui debaixo, gritou prá Ele lá em cima:

– Ei…E as provas contra as acusações do Rogério Roman !!??

Silêncio no espaço. Talvez, nem berrando sequer tenha éco.