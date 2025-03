Coluna Isto Posto: EXEMPLAR

Cascavel - Nos Estados Unidos o latifúndio é tão incentivado de forma empresarial que o número de propriedades por lá, hoje, é no máximo de um milhão. E é a mais rica nação do mundo. O campo lá se transformou em Grandes Empresas que produzem para as cidades comerem e para exportação. Essa é uma das razões dos americanos serem odiados pela esquerda carcomida, distorcida e decomposta, inoperante, incapaz e improdutiva, haja vista que a economia dos EUA derruba pontos, vírgulas e reticências colocados nos argumentos dos gigolôs do MST no Brasil que insistem em tentar associar suas mentiras à dignidade social, E os Estados Unidos nunca fizeram reforma agrária o que a hipocrisia dos temperamentos incapazes tenta ocultar.

GRIFE

Dizem especialistas que o ministro Teori Zavaski jamais poderia ter sido vítima de atentado em acidente aéreo, haja vista que qualquer falha num avião seria captada, registrada e denunciada pelo sistema da aeronave. Hã… hãmm! Isso sempre foi dito também sobre urnas eleitorais brasileiras, assim como sobre os cartões de crédito e até a Nasa e o sistema bancário acreditaram. Por isso, e depois dessa, “agora conta aquela do papagaio”.

FOLHETINS

“Se ela entrar aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente”, disse José Luiz Datena, que apresenta o programa Tá na Hora, diante da Empresa comentar a possibilidade de contratação da mulher que encomendou o assassinato do pai e da mãe. Um fato desses ocorrendo virá provar a estúpida e indecente atitude brasileira de confirmar que neste país o impossível acontece, principalmente quando em defesa de criminosos, enquanto o provável nem sempre. Ele também criticou a exposição midiática de Suzane, afirmando que “Suzane von Richthofen virou de repente uma estrela, aparecia mais que artista de novela”. Datena recheado de razão. É patética essa realidade.