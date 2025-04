Coluna Isto Posto: ATÉ QUANDO?

Vejamos um caso daqui, doméstico, que desanima uma sociedade: Quando vão nos dar satisfações em torno das denúncias do ex-árbitro Evandro Roman contra o ex-prefeito Leonaldo Paranhos e parentes que, segundo o denunciante, ficaram ricos na Prefeitura? Afinal, Roman não tem razão e Paranhos é inocente ou as denúncias são verdadeiras e o povo de Cascavel foi violentamente lesado? O caso não agitou o setor público?

A última dela na área dos questionamentos foi a denúncia de viajar ao exterior levando uma penca de assessores com diárias caríssimas e estadias em hotéis de luxo no exterior. Até quando vamos, nós, brasileiros, ter que pagar pelos caprichos dessa mulher, absurdos que começaram – e todos devem estar lembrados – quando da compra de móveis para o Palácio, tendo uma cadeira custado mais de quarenta mil reais? O próprio marido dela – num clima de deboche ao povo brasileiro – arrogante como sempre, disse que mulher dele não nasceu pra ser dona de casa. Bem, se nasceu “pra isso ou para aquilo” pouco nos interessa; que pratique o que bem entenda ou “para o que nasceu”, mas que o faça com o seu dinheiro e não com o nosso, povo. Afinal, como perguntava Francelino Pereira: “Que País é este? É um país incapaz… ou um país “capaz de tudo”?

Cascavel - Ministro das Comunicações, Jucelino Filho, se demitiu esta semana devido a denúncias de corrupção. Não poderia ser diferente, afinal até a PGR se ligou às denúncias e pressionou para que o desligamento acontecesse. Mas, mais esse episódio leva à população a um raciocínio lógico. Até quando vamos ter que sustentar esses desvios que custam consideráveis quantias do dinheiro público que poderiam estar sendo aplicados principalmente no setor de saúde? E na área dos gastos, também cabe indagar até quando, por exemplo, vamos ter que sustentar essa Janja?

E quando vão apresentar um diagnóstico em torno dos ônibus elétricos repassados ao custo de 43 milhões a empresas para prestarem serviços ao povo que passou a pagar duas vezes pelos serviços? Um pagamento da passagem e outro através dos confiscados 43 milhões – inacreditável!!! A Prefeitura aluga prédios com aluguéis milionários ou isso não passa de denúncia especulativa? Compra cestas básicas e as recebe sob quais planos ou isso não procede? Ou, se sim, as coloca onde? Ou isso não interessa à nossa sociedade e muito menos aos nossos fiscais legisladores?

Por fim, tudo isso são consideradas picuinhas e não estimulam incômodos de investigação de parte de quem já teria que ter até terminado competente varredura nas chamadas “caixas pretas” passadas, em respeito ao povo? Ou, finalizando, se tudo se confirmar, necessitamos absorver todas as inversões de princípios e começar a nos habituar a conviver com esse abrangente naufrágio na área dos escrúpulos ou mais essas devemos debitar no repulsivo hábito do “toma lá, dá cá”?

GRIFE

Dr. Leonardo Ribas Tavares, juiz em Cascavel, também entende e disse em entrevista que a Constituição brasileira precisa ser revista.

MESA DE BAR

Prepare-se: Vem aí proposta da esquerda de “cotas para homossexuais, trans”, etc. Vai, povo… vota!!!