Coluna Bandeirada: FROTA – O VISIONÁRIO

Cascavel - O ano foi 1977. O mês não tenho certeza, mas me parece ter sido outubro. Ernesto Geisel e sua turma de então buscavam o que chamaram de “lenta, gradual e segura” a retirada dos militares do governo e a volta dos civis. Criticou o “capitalismo de Estado” do governo e mencionou a ameaça das “pesadas algemas do totalitarismo marxista” e a complacência com a “infiltração comunista” na imprensa e no próprio governo. O Gal. Silvio Frota era ministro do Exército e alertava que o processo de banimento da tentativa de implantação do comunismo ainda não estava pronto e, se insurgia com os atropelos no Almanaque do Exército que buscavam promover João Figueiredo a general de quatro estrelas – ele era de Divisão – e isso, para que assumisse a Presidência no sentido de dar um fim ao regime. Silvio Frota não concordava, repetia que o país não estava pronto e até alimentava a esperança de assumir a presidência. Ernesto Geisel, presidente, entendeu em demitir Frota. Idiotas falavam em “golpe em 64” quando, na verdade, o que houve foi um “contragolpe” por imposição do povo nas ruas e de governadores civis que se mobilizavam. Enfim, pelo que hoje está acontecendo no Brasil, com a implantação do que a Nação observa perplexa… É preciso concordar que, mesmo depois de tantos anos, Silvio Frota estava com a razão. O Brasil não estava pronto àquela época, assim como hoje não está. Ou alguém acha que com o que está sendo comandado pelo STF é democracia?

GRIFE

Sérgio Moro faz insinuações graves de possível envolvimento de Gilmar Mendes com a CBF. (Até nisso!?)

FOLHETINS

Na foto a segunda ponte Brasil-Paraguai, reforçando a ideia de que o PT é a vanguarda do atraso. O local – pronto – só tem servido para paraguaios e brasileiros se encontrarem para ali, reunidos, sorverem Tererê e chimarrão, cada um na sua. (foto segunda ponte)

Divulgação

A ponte “inoperante” está concluída há mais de dois anos. E a propósito: Foi construída em local inadequado segundo o Código de Postura de Foz do Iguaçu, assim, quando não mais for possível segurar o que está inacabado, não vamos nos admirar se o próprio PT não tentar embargar – segundo seus princípios em torno do que é útil – aquela obra.

Reportagem exibida ontem pelo YouTube mostrou a negativa de atendimento de uma criança num hospital de Betim – Minas Gerais – hospital da Unimed. Passaram-se horas, após a negativa, até que o pai da criança foi à Justiça e o juiz despachou decisão de atendimento imediato. E havia plano de saúde da Unimed, mas que declararam naquela operadora que estava inadimplente. Não era verdade, mas no despacho o juiz deixou claro que o atendimento deveria ser feito, sentença não obedecida. O caso se agravou quando o hospital propôs atendimento na área particular, o que a justiça entendeu como ação grave e criminosa. Foi envolvida até a polícia e processo foi instaurado. Voltaremos ao assunto brevemente.